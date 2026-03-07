Ni clásico, ni convencional: el vestido de Emily Lucius para su boda con Rodrigo Valladares Macri

La boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri se volvió muy comentado en redes sociales. En una celebración que fusionó el lujo con la frescura de un entorno natural, todas las miradas se posaron sobre la influencer, quien rompió con las estructuras tradicionales al presentar una propuesta de estilo dual. Su elección no fue ni clásica ni convencional: fue una declaración de moda que equilibró el romanticismo artesanal con la elegancia escultural.

El primer look: Encaje, transparencias y el regreso del estilo boho-chic

Para dar inicio a la celebración, Emily Lucius optó por un diseño que destacó por su exquisita complejidad. Este vestido, de un blanco roto muy luminoso, se alejó de los cortes rígidos para abrazar una estética bohemia y refinada.

El vestido presentó un cuello alto tipo halter confeccionado en encaje floral, que aportó una sofisticación inmediata. El elemento más disruptivo fueron sus mangas acampanadas, terminadas en una puntilla artesanal con volantes que generaban movimiento con cada gesto. Todo el cuerpo del vestido estuvo cubierto por bordados de motivos vegetales y micro-perlas, creando un relieve táctil y visual sumamente delicado.

El primer look de Emily Lucius

Este primer look se complementó con un peinado de ondas naturales al agua, dejando que su melena oscura cayera con frescura sobre los hombros, y un maquillaje que resaltó su mirada con tonos ahumados muy suaves.

La transformación: El vestido de la ceremonia central

Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, Emily Lucius sorprendió con una transición hacia un estilo mucho más majestuoso. En este segundo diseño, la influencer demostró que la simplicidad puede ser la máxima expresión del lujo.

El vestido central contó con un escote corazón y hombros caídos, una elección que resaltó su clavícula y aportó un aire de princesa moderna. La falda, de una seda pesada con brillo satinado, nacía desde una cintura entallada y se abría en una cola imponente que se deslizaba sobre el camino de arena.

Un detalle de alta costura que no pasó desapercibido fue la línea de botones forrados que recorría toda la espalda hasta el final de la cola, un toque de elegancia atemporal.

Frente a la espectacularidad de Emily Lucius, Rodrigo Valladares Macri mantuvo una línea de elegancia sobria con un esmoquin negro impecable, camisa blanca y corbata a tono. La pareja dio el "sí" bajo un arco circular de flores en tonos amarillos y naranjas, rodeados de limones naturales y sombrillas con flecos que transportaron a los invitados directamente a una tarde de verano en la costa italiana.

La boda de Emily Lucius con Rodrigo Valladares Macri no fue solo una unión civil; fue una lección de cómo integrar dos estilos opuestos de manera armoniosa. Desde el encaje artesanal hasta la seda minimalista, cada detalle del vestuario fue una pieza clave para entender por qué este evento quedará grabado en el archivo de la moda nupcial de 2026.

AM