Barby Franco mostró los regalos que Pampita le hizo a su hija, Sarah Burlando

Barby Franco compartió un momento especial de la rutina de su hija, Sarah Burlando, en el que destacó uno de los regalos que Pampita le hizo a la pequeña. La escena mostró a la menor feliz y divirtiéndose. Además, reflejó la cercanía que existe entre las modelos, quienes son amigas hace más de 5 años. La cercanía entre ambas se extiende entre las niñas, quienes suelen pasar gran cantidad de tiempo juntas, realizando danza y aprovechando tardes de paseo.

Barby Franco emocionó a todos al contar los regalos que Pampita le hace a su hija, Sarah

En las últimas horas, Barby Franco usó sus redes sociales para abrir un nuevo espacio de preguntas para interactuar con sus seguidores. Como suele suceder, la mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con su hija, Sarah. Una de las preguntas que más llamó la atención fue: “¿De dónde comprás los trajes de ballet para Sarah?”. Barby fue directa y no dudó al contar: “Me los regala Pampita”. Sus palabras dejaron en claro el fuerte vínculo que las une desde hace años.

Además, para acompañar su respuesta eligió colocar un video de la pequeña, fruto de su relación con Fernando Burlando, en plena clase junto a su maestra. La niña lucía un conjunto delicado y abrigado, compuesto por medias largas, un body rosa de ballet y una falda de tul liviano. Como detalle especial, debajo llevaba una remera blanca de mangas largas con cuello bebé, que acompañaba el estilo con un aire infantil y clásico.

Muchos de los seguidores de Barby Franco destacaron el gesto de Pampita al regalarle a Sarah Burlando distintos trajes de ballet. Además, rápidamente comentaron que estas prendas podrían ser algunos de los vestidos que dejó de usar su hija, Anita García Moritán; marcando una tendencia a la moda circular. Cabe destacar que ambas niñas asisten a la misma academia de baile hace algunos años.

Sarah Burlando

En otra de sus historias, la pareja de Fernando Burlando respondió a una consulta sobre el uso de pantallas por parte de su hija. “Por ahora cero pantalla. Opta por jugar y explorar!! A veces sí tele”, escribió, dejando en claro que prioriza las actividades lúdicas y el contacto con el entorno. Esta respuesta también despertó interés entre quienes les consultan situaciones de la crianza de su hija. No es la primera vez que comparte en sus redes sociales este tipo de interacciones; donde la mayoría de los comentarios giran en torno a su familia y a su vida cotidiana.

Sarah Burlando y Anita García Moritán combinan baile y amistad en el mismo lugar

Desde pequeñas, Sarah Burlando y Anita García Moritán comparten no solo la pasión por el ballet, sino también una fuerte amistad que se fue consolidando en la misma escuela de danza. Las hijas de Barby Franco y Pampita asisten a una institución reconocida por su enfoque en la formación completa en danza. Además, son conocidos por tener egresadas que luego se destacaron en escenarios nacionales e internacionales. . La propuesta de la escuela se centra en brindar una enseñanza que combinan técnica y diversión.

Sarah Burlando y Ana García Moritán

En distintas oportunidades, las modelos compartieron en sus redes sociales distintos videos y fotos donde se puede ver a las dos disfrutando del baile. La escuela organiza muestras y presentaciones que permiten a las niñas vivir la experiencia del escenario, respetando siempre los tiempos y decisiones de cada pequeña. En una de esas ocasiones, se destacó la participación de ambas junto a sus compañeras de clase.

En ese contexto, la relación entre Sarah y Anita se fortaleció, ya que comparten ensayos y momentos de juego fuera del aula. La danza se convirtió en un puente que une a las niñas y que refleja, además, la cercanía entre sus madres. Por otro lado, las pequeñas también asisten a clases de equitación y tardes de plaza. El vínculo entre ambas familias se ve reflejado en las actividades que realizan juntas.

Sarah Burlando y Ana García Moritán

La revelación de Barby Franco sobre los regalos que recibe de Pampita para su hija, Sarah Burlando, puso en evidencia la complicidad que existe entre las modelos y el rol que juega la danza en la vida de sus hijas. Los trajes de ballet, las clases compartidas, las presentaciones y las rutinas cotidianas se convierten en parte de la rutina de las menores, que combinan amistad, familia y formación artística.

VDV