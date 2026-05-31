Pampita deslumbró con un look clásico en Inglaterra: vestido midi blanco y lujo silencioso

Mientras disfruta de unos días en Inglaterra junto a Martín Pepa, Pampita volvió a dar cátedra de estilo con un look elegante y atemporal. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una serie de imágenes en los jardines del Fairmont Windsor Park, uno de los hoteles más exclusivos de la campiña inglesa, ubicado en las afueras de Londres.

Las postales llegan en medio de su reencuentro con el polista, luego de que ambos confirmaran su reconciliación durante este viaje por Europa. Sin embargo, más allá de la romántica escapada, fue el estilismo de la modelo lo que captó la atención de sus seguidores.

Pampita

El vestido blanco de Pampita que se robó todas las miradas

La pieza principal del look de Pampita fue un vestido midi en color blanco off-white de inspiración sastrera. El diseño se destacó por su silueta estructurada y una hilera de botones forrados que reforzaban su impronta clásica y elegante

El impactante look de Pampita en Inglaterra

Para definir el corte, en la prenda se sumó un cinturón fino confeccionado en la misma tela, con una delicada hebilla circular que marcó la cintura de manera sutil. La falda recta, de largo midi, sumó una abertura lateral que aportó movimiento y equilibró la formalidad del conjunto con un toque moderno.

Pampita dio cátedra de estilo con accesorios en tonos neutros y la apuesta al lujo silencioso

Pampita completó el outfit con accesorios en una paleta suave y sofisticada. La modelo eligió stilettos de gamuza en tono topo con pulsera al tobillo, un detalle que estilizó aún más la silueta. También sumó una mini cartera nude de cuero entrelazado con herrajes dorados y lentes de sol ovalados.

En cuanto al beauty look, la conductora optó por un peinado recogido alto con mechones sueltos que enmarcaron el rostro y un maquillaje fresco y luminoso, protagonizado por tonos nude y una piel bronceada de acabado natural.

Pampita deslumbró con su vestido blanco en Inglaterra

Con los jardines impecablemente cuidados del Fairmont Windsor Park como escenario y las esculturas ecuestres del hotel de fondo, Pampita volvió a demostrar que los looks más elegantes no necesitan excesos.