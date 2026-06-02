Polémica con Pampita y las "mujeres del polo" tras su reconciliación con Martín Pepa

Una de las parejas que revolucionó al mundo de las celebridades fue la de Pampita y Martín Pepa. La modelo y el polista se conocían desde jóvenes, cuando ambos vivían en La Pampa, pero no fue hasta el 2024 que lograron conectar y comenzar a salir. Rápidamente, confirmaron su relación, a través de diversos posteos en redes sociales, y se volvieron el noviazgo que generó más polémicas y comentarios durante los últimos meses.

Separaciones y reconciliaciones, ambos vivieron diversos idas y vueltas, intentando encontrar una relación que se ajustara a las agendas y trabajos de ambos. Mientras que él mantiene su vida en Estados Unidos, rodeados del deporte de elite y su equipo, ella sigue creciendo en la televisión argentina como conductora, y mantiene el contrato como modelos con marcas de todo el mundo, haciendo que pase la mayor parte de su tiempo viajando. Esto generaría miradas entre el grupo de "las mujeres del polo", esposas y parejas de polistas que estarían en desacuerdo con la relación. Tras arreglarse en los últimos días, Pampita habría vuelto a estar bajo esta mirada y habría protagonizazo un nuevo cruce con ellas.

Pampita, Martín Pepa

Entre las peleas y las reconciliaciones: la última separación de Pampita y Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa protagonizaron, en las últimas semanas, una nueva separación que generó polémicas y comentarios por parte de los medios de comunicación. Tras haber terminado y reconciliado en el 2025, la primera en hablar sobre el tema fue Yanina Latorre, quien aseguraba que esa era la situación actual de la pareja, mientras la modelo viajaba por Estados Unidos para, según dijeron, "despejarse del corazón roto".

Tardaron días en confirmar la noticia, y fue la propia Pampita la que decidió salir frente a cámaras a aclarar de lo mismo. De esta misma manera, desacreditó rumores de infidelidades y defendió a su entonces ex. “No, no ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”, decretó en LAM (América). En medio de esta situación, Carolina Ardohaín se mostró enfocada en su trabajo, lejos de mostrar un mal final para la pareja.

Pampita, Martín Pepa

Semanas después, los usuarios entenderían por qué ella se encontraba relajada. La separación terminó siendo un tiempo para la pareja, ya que, gracias a un encuentro en Inglaterra, volvieron a apostar al amor. Las redes sociales fueron testigos de dos postales que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram, donde se los veía abrazados, sonrientes y muy cómplices durante una salida nocturna. "Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor", contó Pepe Ochoa en LAM (América).

De esta manera, volvieron a mostrarse juntos y enamorados, abriendo una nueva etapa para su relación, que marcaría un romance más fuerte que antes. Sin embargo, la polémica persigue a esta pareja, pero viene de la mano del mundo del deporte de elite. Las mujeres del polo, esposas y novias de polistas, no estarían de acuerdo con que ellos se encuentren juntos y felices, lo que llevó a que tomen una drástica decisión, generando un fuerte roce con la modelo.

Pampita, Martín Pepa

Tras la reconciliación, la polémica de las "mujeres del polo" contra Pampita

Las "mujeres del polo" no dudarían en mostrar sus opiniones respecto a las nuevas parejas de algunos de los polistas solteros más codiciados dentro del mundo. Desde un comienzo, Pampita habría sido objetivo de sus comentarios, algunas de ellas desaprobando la relación que tiene con Martín Pepa. En las últimas horas, y tras una nueva reconciliación, habrían mostrado sus garras contra la modelo, y tomaron una decisión que demostraría su desacuerdo con la relación con el polista. Según expuso Pepe Ochoa en LAM (América), ellas habían decidido "por unanimidad" sacarla del grupo de WhatsApp, dejando en claro que no sería parte de ellas.

"Una de las mujeres del polo estaba tomada por la situación de que ella esté en ese grupo", afirmó al aire, y el motivo que el recibió por la decisión fue que Pampita sería, para estas mujeres, "grasa e infumable". "A Pampita, en el mundo del polo, no la quiere nadie porque da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo del polo", explayó el panelista en vivo. Esto generó el debate en redes sociales y entre los presentes, quienes, al mismo tiempo, confirmaron que la mujer que tomó la decisión no sería María Vázquez.

Pampita se mantuvo alejada de la polémica y no expuso sus opiniones en redes sociales o los medios de comunicación. Por el contario, dejó que cada uno tomara la versión que quisiera y siguió con sus trabajos habituales. La relación de Martín Pepa y la modelo sigue dando de qué hablar, incluso tras volver a apostar al amor, luego de su segunda separación. A pesar de esto, muchos de sus seguidores destacan el cariño con el que se tratan y lo lindos que se ven cuando están juntos.

A.E