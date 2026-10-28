Nicole Neumann marcó tendencia con un abrigo de lino que es perfecto para los días templados

Nicole Neumann se llevó todas las miradas en redes sociales al compartir una serie de postales en las que un abrigo de lino es el protagonista de su look. Este ítem liviano y sofisticado es perfecto para llevar en los días en los que no hace ni frío ni calor.

Nicole Neumann mostró cómo llevar un blazer bordado en los días grises

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia con un look que combina elegancia, comodidad y detalles artesanales. La modelo eligió un blazer de lino que se convirtió en el gran protagonista de su estilismo. Una prenda versátil y sofisticada, ideal para esos días en los que no hace ni frío ni calor y el clima cambia a cada momento.

Con el cielo gris como telón de fondo, la modelo compartió una propuesta que se adapta a las temperaturas cambiantes de Buenos Aires. En una temporada en la que las jornadas pueden comenzar frescas y volverse templadas con el correr de las horas, los abrigos livianos se posicionan como una de las mejores alternativas para vestirse con estilo sin sumar demasiadas capas.

Nicole Neumann

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió Nicole Neumann, la pieza central de su outfit es un blazer de lino en color beige claro, con una silueta relajada, hombros estructurados y solapas amplias. Su diseño combina la sastrería clásica con detalles que le aportan personalidad: sobre la espalda, un bordado en tonos dorados dibuja una figura ornamental acompañada por la palabra Revolution. El mismo trabajo artesanal aparece en las mangas, donde suma un detalle distintivo.

El lino, reconocido por su textura natural y su aspecto descontracturado, resulta una opción especialmente atractiva para los días templados. Es un tejido liviano y transpirable que permite sumar una capa sin recurrir a los abrigos pesados del invierno. Además, su caída ligeramente irregular aporta una estética relajada que contrasta con la estructura tradicional del blazer.

Nicole Neumann

En el look de Nicole Neumann, el tono neutro refuerza esa sensación de elegancia sin esfuerzo. A su vez, los bordados metalizados suman un toque de brillo sutil y transforman una prenda clásica en una pieza con identidad propia. El resultado es un abrigo que funciona tanto para elevar un conjunto cotidiano como para completar un look más sofisticado.

Cómo combinó Nicole Neumann el blazer de lino bordado

Nicole Neumann acompañó el blazer con un top ajustado en tono nude, que mantiene la armonía cromática del estilismo y deja que el abrigo se lleve todas las miradas. Para la parte inferior, la top model eligió una bermuda de jean azul, de largo por encima de las rodillas, que introduce un contraste informal y suma una impronta urbana.

El cinturón oscuro, con una hebilla metálica dorada, aporta definición a la cintura y dialoga con los bordados del blazer. La elección de los accesorios sigue la misma línea: Nicole Neumann incorporó collares superpuestos y un anillo dorado.

Nicole Neumann

El detalle que termina de definir el conjunto está en el calzado: unas botas altas de gamuza marrón, con puntera abierta, que suman textura y profundidad a la paleta de colores. La combinación de lino, denim y gamuza genera un interesante juego de materiales y permite construir un look ideal de entretiempo.

En este sentido, las jornadas en las que las temperaturas fluctúan y las nubes se convierten en protagonistas hacen que elegir qué ponerse parezca un desafío. En este sentido, el blazer que lució Nicole Neumann se convierte en una alternativa funcional: permiten cubrir los hombros cuando refresca, pero no generan el peso de un tapado tradicional cuando el ambiente se vuelve más cálido.

Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann marcó tendencia con un abrigo de lino que es perfecto para los días templados. En Buenos Aires, el tiempo gris y las lluvias asociados a determinados períodos de influencia de El Niño pueden reforzar la necesidad de contar con prendas versátiles y el blazer que eligió la empresaria encaja con esa lógica. Su tejido liviano, el color claro y el diseño de inspiración artesanal lo convierten en una pieza fácil de integrar a diferentes conjuntos para estar al aire libre.