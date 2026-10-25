El tierno video de Cruz, el hijo de Nicole Neumann, alentando a Manu Urcera en el autódromo: “Concentrados papá, listos, ya”

Este fin de semana, Nicole Neumann compartió detalles de su estadía en Santa Fe junto a su hijo Cruz y su marido, Manu Urcera. La modelo viajó hasta el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario para acompañar al piloto en una nueva fecha del Turismo Carretera. A través de sus redes sociales, mostró cómo el pequeño, de 2 años, vivió la competencia desde los boxes y la zona de preparación de los autos, donde pudo estar cerca del mundo del automovilismo que forma parte de la vida de su papá.

Así vivió Cruz, el hijo de Nicole Neumann, la carrera de su papá, Manu Urcera

Por medio de sus historias de Instagram, Nicole Neumann compartió algunos de los momentos que vivió junto a su hijo Cruz en Santa Fe. Madre e hijo disfrutaron de un domingo a pura velocidad y adrenalina, mientras alentaban a Manu Urcera en una nueva fecha del TC. En una serie de imágenes, se pudo ver cómo el pequeño tiene incorporada la disciplina que forma parte de la vida de su papá y se mueve con naturalidad en ese mundo que, al parecer, conoce desde muy chico.

Cruz, el hijo de Manu Urcera y Nicole Neumann, en el autódromo | Instagram

En la primera imagen, se lo puede ver mientras observa de cerca el auto de carrera de su papá. Vestido con un pantalón de jean clásico, zapatillas blancas, una chomba bicolor azul y negra, una gorra con visera y protectores auditivos, el pequeño recorrió con curiosidad cada rincón del habitáculo y examinó los detalles del asiento del conductor y el volante.

Luego, con el piloto ya en la pista, se ubicó detrás de un alambrado y observó con atención el desarrollo de la competencia. En la siguiente imagen, se lo ve sentado sobre un muro mientras su papá se acerca, concentrado en una nueva jornada deportiva. A pesar de su corta edad, Cruz parece sentirse cada vez más familiarizado con el ambiente de las carreras, donde acompaña a su papá y descubre de cerca su pasión por el automovilismo.

Cruz, el hijo de Manu Urcera y Nicole Neumann, mirando atento la participación de su papá en el TC | Instagram

El video de Cruz que llenó de ternura a Nicole Neumann

Uno de los momentos que más ternura despertó en Nicole Neumann ocurrió segundos antes de la largada, cuando su hijo Cruz alentó a su papá, que estaba listo para iniciar la carrera. “Concentrado, papá. Listos, ya”, se lo escucha decir al pequeño mientras sigue con atención cada movimiento. Por su parte, la conductora acompañó el tierno registro con un “Te amo” dedicado a su hijo, sorprendida por su espontaneidad y por la naturalidad con la que vive el torneo.

Cruz, el hijo de Manu Urcera y Nicole Neumann, alentando a su papá en el autódromo | Instagram

Cada vez que su ajetreada agenda se lo permite, la experta fashionista acompaña a su marido en las distintas competencias automovilísticas y, en esas ocasiones, Cruz también está presente. La presencia del pequeño aporta un costado tierno a un ambiente tradicionalmente asociado a la velocidad y la adrenalina.

Una vez más, Nicole Neumann mostró cómo Cruz, desde sus primeros meses de vida, acompaña a sus padres en las distintas actividades que forman parte de su día a día. El pequeño crece familiarizado con el mundo del automovilismo, una pasión que atraviesa a la familia y de la que ya forma parte, acompañando a su mamá y a su papá en cada encuentro con los motores y las pistas.