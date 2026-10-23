Nicole Neumann se sinceró sobre sus peleas mediáticas con Fabián Cubero: “Pensé que la justicia me iba a ayudar”

Nicole Neumann volvió a referirse a una etapa que marcó gran parte de su vínculo con Fabián Cubero después de la separación y explicó cómo fue cambiando su postura frente a situaciones que durante años tuvieron repercusión pública. En sus recientes declaraciones, la modelo repasó decisiones tomadas en aquel contexto y habló sobre las conclusiones a las que llegó con el paso del tiempo. Sus palabras también permitieron volver sobre algunos de los episodios que acompañaron el proceso judicial.

Nicole Neumann reveló que se arrepintió de exponer sobre sus conflictos con Fabián Cubero

Nicole Neumann hizo hincápie uno de los capítulos más comentados de su historia personal durante una entrevista en Lo de Funes, el ciclo conducido por Robertito Funes. Allí habló sobre la exposición pública que tuvieron algunos conflictos vinculados a su separación de Fabián Cubero y reflexionó sobre las decisiones que tomó en aquel momento. Con el paso de los años y luego de atravesar distintas instancias judiciales, la modelo reconoció que hoy tiene una mirada diferente sobre cómo manejó ciertas situaciones.

Nicole Neumann

Durante la conversación, la modelo explicó que en una etapa de los conflictos familiares decidió hacer públicos algunos temas porque consideró que eso podía generar una respuesta más rápida de la justicia. “Tuve un momento hace muchos años que por ahí empecé a exponer cosas porque pensé que eso me iba a ayudar a que la justicia resuelva más rápido, a que la justicia me proteja un poco más a mí y a mis hijas de un montón de situaciones y no pasó”, expresó.

Además, Nicole Neumann señaló que modificó su postura a partir de una reflexión centrada en el bienestar de sus hijas. “Me di cuenta y lo empecé a solucionar a tiempo”, sostuvo al recordar aquel período. Según explicó, decidió dejar de lado la exposición pública de los conflictos familiares para evitar que las niñas quedaran involucradas en situaciones que no les correspondían. En ese sentido, remarcó que cuando tomó esa decisión, sus hijas todavía eran pequeñas y no tenían acceso al volumen de información que circula actualmente.

Fabián Cubero

En ese sentido, aseguró que la experiencia le permitió llegar a una conclusión clara sobre el impacto que tuvo la mediatización de las diferencias con su expareja. “Exponerlo no aceleró nada, no contribuyó a nada”, afirmó. También indicó que desde entonces eligió que cualquier cuestión relacionada con la familia sea tratada en el ámbito privado. “Yo protejo a mis hijas y lo que se tenga que tratar de forma privada y en la justicia, se hará por esa vía”, explicó. Además, destacó que no considera positivo realizar comentarios sobre el padre de sus hijas.

Los conflictos judiciales y familiares que marcaron la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero terminó en 2017, luego de más de una década juntos y tres hijas en común. Tras la separación, comenzaron una serie de desacuerdos vinculados a distintos aspectos de la organización familiar. En los años posteriores a la ruptura hubo diferencias relacionadas con la adaptación a las nuevas dinámicas familiares y con las parejas que ambos formaron posteriormente, ya que el exfutbolista inició una relación con Mica Viciconte y la presentadora reconstruyó su vida junto a Manu Urcera.

Nicole Neumann

Con el paso del tiempo, varias de esas diferencias llegaron a la justicia. Entre los temas que protagonizaron los principales cruces aparecieron cuestiones económicas relacionadas con la cuota alimentaria, gastos escolares, cobertura médica y distintos compromisos vinculados a la crianza de las hijas. En distintas oportunidades trascendieron reclamos de ambas partes por el cumplimiento de obligaciones financieras y por la administración de algunos gastos familiares.

Otro de los puntos de conflicto estuvo relacionado con la exposición pública de las menores. Durante varios años existieron desacuerdos respecto al uso de imágenes de las hijas en redes sociales y medios de comunicación. Estas diferencias incluso derivaron en presentaciones judiciales y en nuevas disputas públicas que alimentaron la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, que duró años. A esto se sumaron desacuerdos sobre cuestiones cotidianas vinculadas a la comunicación familiar y celebraciones.

Nicole Neumann y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero

Nicole Neumann volvió a poner en perspectiva una etapa vinculada a los desacuerdos que mantuvo con Fabián Cubero tras la separación y explicó cómo evolucionó su forma de abordar esas situaciones con el paso de los años. En ese contexto, señaló que actualmente prioriza que los temas relacionados con la familia se resuelvan dentro de los ámbitos correspondientes y lejos de la exposición pública.

VDV