Pampita, Brenda Gandini y Guillermina Valdes imponen la tendencia off shoulders para esta primavera

El recambio de temporada renueva el guardarropa y posiciona a los hombros descubiertos como el centro de atención absoluto de la temporada. Figuras de la talla de Pampita, Brenda Gandini y Guillermina Valdes adoptaron este estilo y marcaron el rumbo de la moda actual, demostrando que la elegancia y la frescura van de la mano en cada aparición pública.

Brigitte Bardot, referente del escote bote

Un clásico que se reinventa: el origen del escote Bardot

La tendencia off shoulders, también conocida como escote Bardot, posee una historia fascinante que se remonta a mediados del siglo XX. Brigitte Bardot transformó esta silueta en un emblema de sensualidad y libertad durante los años 50, inspirada en la indumentaria tradicional de las mujeres romaníes.

Pampita en Nueva York con escote off shoulders

Con los años, este diseño cruzó décadas y pasarelas internacionales hasta consagrarse como un comodín indiscutido que realza la clavícula y estiliza la figura sin estridencias, adaptándose con naturalidad a los cambios de paradigma en el diseño de indumentaria.

Pampita, Brenda Gandini y Guillermina Valdes: sofisticación y actitud urbana

Durante los últimos eventos y presentaciones públicas, las referentes del espectáculo nacional lucieron versiones diversas de esta tendencia con improntas muy marcadas y detalles que no pasaron desapercibidos. Pampita eligió un sofisticado vestido negro ajustado de terciopelo con escote bote que dejaba sus hombros al descubierto, acompañado por un peinado recogido impecable y gafas oscuras que aportaron un aire de estrella de cine clásica.

Brenda Gardini combinó top off shoulders con pantalones

Por su parte, Brenda Gandini optó por un diseño total black estructurado con un corset de escote pronunciado y pantalones, logrando una estética moderna y audaz. Zaira Nara también se sumó a la propuesta con un deslumbrante vestido blanco largo drapeado al cuerpo de mangas largas y hombros descubiertos, firmado por Dolce & Gabbana, que combinó con sandalias minimalistas.

Guillermina Valdes con top off shoulders con mangas largas

En una línea más relajada pero igualmente canchera, Guillermina Valdes deslumbró con una blusa blanca cruzada con hombros descubiertos adornada con un llamativo aplique metálico en forma de herradura, mientras que Helena Otamendi apostó por la versatilidad al combinar un top drapeado off shoulders en tono crudo con jeans de tiro bajo, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo chic.

Zaira Nara con escote off shoulders con mangas largas

Claves de estilo: cómo llevar los hombros al aire con éxito

Para replicar estas apuestas y adaptar la tendencia al uso cotidiano o de noche, los estilistas recomiendan tener en cuenta ciertas claves fundamentales que garantizan el éxito del conjunto en cualquier ocasión:

*Minimalismo en accesorios: Al dejar los hombros y el cuello completamente despejados, el foco visual recae directamente sobre esa zona. Conviene evitar collares recargados y optar por pendientes llamativos o aros pequeños, permitiendo que la línea de la clavícula sea la verdadera protagonista del estilismo.

Helena Otamendi con remera escote bote y jeans

*Juego de volúmenes: Si la prenda superior posee volados o drapeados voluminosos, lo ideal es combinarla con piezas inferiores más ajustadas —como pantalones sastreros al cuerpo, faldas lápiz o jeans rectos— para mantener una armonía visual impecable en toda la silueta.

*El poder de los recogidos: Los peinados altos, rodetes descontracturados o coletas pulidas potencian el efecto estilizador del escote, evitando que el cabello compita con el diseño de la prenda y logrando un acabado mucho más limpio.

De esta manera, Pampita, Brenda Gandini y Guillermina Valdes reafirmaron que los hombros al aire son el recurso estilístico indispensable de la primavera. Cada una desde su propia perspectiva estética, supieron llevar esta silueta histórica hacia el terreno contemporáneo, confirmando que la moda nacional transita un momento de gran sofisticación, dinamismo y versatilidad.