Marcelo Tinelli explicó el por qué del gesto virtual a Guillermina Valdés que generó especulaciones de reconciliación

Las posibilidades de reconciliaciones entre celebridades generan emoción y confusión en sus seguidores. Es por eso que los usuarios y los medios de comunicación están atentos a cada una de las acciones de su famoso favorito. En los últimos días, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fueron protagonistas de rumores y dichos. Si bien la expareja mantiene una relación cordial, frente a la crianza de Lolo, un gesto virtual del conductor dio de qué hablar a todos. Sin embargo, rápidamente, salió a aclarar cómo es su situación en la actualidad.

Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y su hijo Lolo

Marcelo Tinelli explicó el gesto que tuvo con Guillermina Valdés y que generó rumores de reconciliación

Marcelo Tinelli es de los conductores de la televisión más observados por las redes sociales y los medios de comunicación. Su vida romántica generó repercusión en diferentes años, lo que lleva a que muchos observen el trato que tiene con sus exparejas y madres de sus hijos. Guillermina Valdés es de las actrices que se encuentran en el auge en el presente, apostando a diversos nuevos proyectos. Lejos de lo que todos esperaban, el mundo volvió a reunirlos y rumores alrededor comenzaron a aparecer.

Algunos medios de comunicación notaron el último posteo de Guillermina, donde se la veía disfrutando de la naturaleza, y practicando yoga para encontrar su tranquilidad. Entre los sensuales y comfy, aparecían algunas postales acompañadas, pero en su mayoría en solitario. Fue ahí mismo donde se destacó el "me gusta" de Tinelli, quien no suele utilizarlo en el perfil de su expareja.

Esto generó toda clase de rumores de reconciliación, lo que generó un revuelo en redes sociales y entre sus seguidores. Lejos de querer hacer crecer el escándalo y los dichos, Marcelo Tinelli decidió terminar con esto y explicó por qué tuvo ese gesto virtual con Guillermina Valdés. En su cuenta de X, reposteó una noticia del mismo y expuso sarcástico: "¿Está bien o está mal eso? Le puse like a un reel de 20 fotos de la mamá de mi hijo, donde en 5 esta mi amado Lolo". Finalmente, cerró con un irónico "los quiero", alejándose de los rumores de romance.

Marcelo Tinelli explicó el gesto que tuvo con Guillermina Valdés y que generó rumores de reconciliación

El presente romántico de Marcelo Tinelli

La realidad es que Marcelo Tinelli ya tiene sus propios rumores de romance con una nueva apuesta: Rossana Almeyda. Durante las últimas semanas, la empresaria y exmodelo fue puesta como una nueva pareja del conductor, tras la separación de él con Milett Figueroa. Por un tiempo, él se negó a confirmar el romance, hasta que una foto de una romántica cena selló el amor entre ellos y demostró que la mujer de 45 años era más parte de la vida de Tinelli de lo que los usuarios creían.

Marcelo Tinelli y su nuevo romance

En este contexto, y a pesar de mostrarse enamorado de su nueva novia, Marcelo Tinelli fue centro de rumores de reconciliación con Guillermina Valdés, por un gesto virtual que generó controversias. Entre dichos y teorías alrededor, el conductor decidió explicar por qué tuvo ese accionar y dejó en claro cuál es su relación actual con la actriz y madre de Lolo, su hijo menor. Por su parte, Valdés mantuvo el silencio y se alejó de las polémicas.

A.E