De Pampita y Zaira Nara a Sofía Pachano: las famosas disfrutaron de una exclusiva cena en el restaurante de Germán Martitegui

Buenos Aires fue escenario de una noche que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, la moda y la gastronomía. Pampita, Zaira Nara, Verónica Lozano y Sofía Pachano fueron algunas de las invitadas que disfrutaron de una exclusiva cena en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui, donde no faltaron las charlas, las fotos y los looks que se llevaron todas las miradas.

Pampita, Zaira Nara y Vero Lozano disfrutaron de una exclusiva cena en el restaurante de Germán Martitegui.

De Pampita y Zaira Nara a Sofía Pachano: las famosas que disfrutaron de una exclusiva cena en el restaurante de Germán Martitegui

Una de las postales de la noche tuvo como protagonistas a Pampita, Zaira Nara y Verónica Lozano, quienes posaron juntas y dejaron en evidencia sus diferentes apuestas de estilo. Mientras que la modelo eligió un vestido negro con detalles de encaje y terminaciones delicadas, la hermana de Wanda Nara se inclinó por un conjunto en tonos marrones, con un pronunciado escote y una minifalda con transparencias. Por su parte, la conductora de Telefe apostó por una propuesta más relajada, con una remera estampada, pantalones negros y un collar dorado XL.

Pampita dijo presente en la cena organizada por Germán Martitegui.

Germán Martitegui cocinó pastas en su restaurante.

Otra de las invitadas que dijo presente fue Sofía Pachano, quien asistió acompañada por su pareja, el actor Santiago Ramundo. Los artistas aprovecharon la ocasión para disfrutar de una salida de novios, esta vez sin la compañía de su bebé, Vito, y compartir una noche dedicada a la gastronomía.

La salida de novios de Sofía Pachano y Santiago Raimundo en Tegui.

La velada también contó con la presencia de Mica Riera, quien atraviesa su primer embarazo y se sumó al encuentro junto a otras personalidades del espectáculo. Entre los invitados estuvieron los actores Benjamín Alfonso, Eleonora Wexler y Gastón Soffritti.

Eleonora Wexler, Benjamín Amadeo, Mica Riera y Gastón Soffritti, entre los artistas que participaron del evento.

El encuentro se realizó el martes 13 de octubre en el marco de una experiencia organizada por Rina Matarazzo, que eligió el restaurante de Germán Martitegui para presentar una propuesta dedicada a descubrir los secretos de elaboración de sus pastas. El reconocido chef fue el anfitrión de la noche, que también reunió a referentes de la cocina argentina como Dolli Irigoyen y Juliana López May.

Dolli Irigoyen, Mauara Reynal y Willy Diamante también disfrutaron de la exclusiva cena en Tegui.

Entre platos, charlas y encuentros, la velada dejó postales de una noche en la que la gastronomía fue el hilo conductor. El jurado de MasterChef Celebrity, acostumbrado a evaluar a los participantes frente a las hornallas, esta vez disfrutó de la experiencia desde el otro lado de la mesa.

Fotos: Grupo Mass