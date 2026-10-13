Quién es India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil que rompió el silencio tras la boda de su padre con Julieta Prandi

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, comenzó a construir su propio camino en el espectáculo argentino, con la música y el modelaje entre sus principales intereses. A sus 21 años, combina producciones fotográficas con proyectos personales, mientras mantiene una presencia activa en redes sociales.

Su nombre también despertó interés después del casamiento de su padre con Julieta Prandi, cuando decidió hablar sobre la ceremonia y responder a las versiones de una supuesta interna familiar. Aquellas declaraciones fueron realizadas en septiembre, antes de que se anunciara la separación de la pareja.

La vida de India Ortega entre la música, el modelaje y su familia

India Ortega es nieta de Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar, dos figuras emblemáticas del espectáculo argentino. También es hermana de Bautista y sobrina de Sebastián, Julieta, Luis, Martín y Rosario, integrantes de una familia con una extensa trayectoria artística.

Durante buena parte de su infancia vivió en Miami, ciudad a la que se mudó cuando tenía cinco años. Después de una década en Estados Unidos, regresó a la Argentina y comenzó a reencontrarse con sus familiares, a quienes anteriormente veía pocas veces al año. La adaptación no fue inmediata, ya que había construido amistades y una rutina en el exterior. Sin embargo, con el tiempo empezó a disfrutar de la cercanía con sus abuelos y de los encuentros que suelen organizar los domingos.

Entre esas costumbres aparecen los almuerzos familiares en la casa de Palito, donde las conversaciones y la música tienen un lugar importante. La joven recordó que disfruta escuchar las historias de su abuelo y compartir momentos con los integrantes del clan. En el ámbito profesional, la modelo comenzó a trabajar frente a las cámaras durante la adolescencia y posteriormente participó de campañas y producciones para diferentes marcas. En sus redes sociales comparte sesiones fotográficas, propuestas de vestuario y algunos momentos de su vida cotidiana.

La joven compartió en Instagram una postal de uno de sus viajes a París.

Colaboró con su mamá en proyectos de diseño de interiores, una actividad que le permitió explorar otro aspecto de su interés por la estética. Su acercamiento al modelaje estuvo acompañado por los consejos de Ana Paula Dutil, quien la ayudó a prepararse para sus primeros desfiles. La modelo le enseñó a caminar con tacos y a mantener la postura, utilizando su propia experiencia profesional. Por otra parte, el interés por cantar comenzó durante la infancia, cuando creció rodeada de instrumentos y estudios de grabación. Aprendió a tocar el ukelele y disfrutaba acompañar a su abuelo durante algunas presentaciones musicales.

Con los años empezó a escribir sus propias canciones y manifestó su interés por el pop. Aunque reconoció que le costaba compartir sus composiciones, continuó explorando esa vocación y participando de diferentes experiencias relacionadas con la interpretación. Su padre también le transmitió consejos sobre las exigencias de la industria. Como comenzó su carrera siendo adolescente, le recomendó disfrutar de su juventud antes de asumir compromisos profesionales que pudieran limitar otras experiencias personales.

La hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil comparte distintas producciones de moda.

Qué dijo India Ortega sobre la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El 16 de septiembre, India Ortega habló sobre el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, celebrado el día anterior en San Isidro. En diálogo con Puro Show, expresó su alegría por haber acompañado a su padre durante la ceremonia. “Estuvo increíble, feliz de ver a mi papá contento y bien acompañado”, aseguró. También explicó que conocía los planes de la pareja desde hacía un tiempo, aunque inicialmente le había sorprendido la decisión de casarse.

La cantante y modelo continúa desarrollando su carrera dentro del espectáculo.

Durante la conversación destacó el cariño que sentía por la conductora y la influencia positiva que, desde su perspectiva, había tenido en la vida del músico. “Julieta le hace muy bien a mi papá, le volvió la magia a su cuerpo”, expresó. También respondió a los rumores sobre la ausencia de algunos familiares durante el casamiento. “Todos nos llevamos muy bien, tenemos asados familiares”, afirmó, y explicó que varios invitados no habían podido asistir por compromisos laborales o viajes previamente organizados.

Según relató, Luis se encontraba de viaje, Sebastián tenía obligaciones de grabación y Rosario debía prepararse para una presentación musical. La joven rechazó que esas ausencias fueran consecuencia de enfrentamientos dentro del clan. Sus declaraciones adquirieron un nuevo contexto en la actualidad, cuando Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después del casamiento.

Mientras continúa trabajando como modelo, India Ortega también busca desarrollar su carrera musical, una vocación que comenzó durante su infancia y que espera convertir en nuevos proyectos artísticos.