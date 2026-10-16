Bautista Vicuña, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, y un hobby desconocido

Durante la década en que Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron juntos, consolidaron una de las familias más mediáticas y queridas del espectáculo. Fruto de ese intenso amor nacieron sus cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, quienes crecieron rodeados de cámaras, sets de filmación y pasarelas. A pesar de la posterior separación de sus padres, la crianza compartida siempre priorizó el bienestar y el desarrollo de los jóvenes. Entre ellos, Bautista Vicuña comenzó a perfilarse como el integrante del clan que mejor se adaptó a la exposición pública y al dinámico ecosistema de las redes sociales.

Con una personalidad carismática y un perfil natural de influencer, el adolescente logró construir su propia comunidad digital. Fue precisamente a través de estas plataformas donde sorprendió a sus seguidores al revelar, hace muy poco tiempo, un hobby desconocido que lo conecta con una faceta deportiva y apasionada completamente alejada del modelaje tradicional.

Bautista Vicuña

El hobby desconocido de Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña

Bautista Vicuña nació el 29 de febrero de 2008 en la ciudad de Buenos Aires, una fecha sumamente particular por tratarse de un año bisiesto. Actualmente tiene 18 años y, a pesar de su corta edad, ya cuenta con un recorrido propio bajo la mirada atenta del público. Desde muy chico, tuvo un recordado paso por el modelaje al protagonizar importantes publicidades junto a sus papás, participando en campañas comerciales para reconocidas marcas de indumentaria, perfumería y entidades bancarias.

Sin embargo, lejos de quedarse únicamente en las pasarelas tradicionales, el adolescente decidió expandir sus horizontes hacia el entretenimiento digital. Fue así como incursionó en el mundo del streaming, lanzando sus propias transmisiones en vivo a través de plataformas como Twitch y Kick. En este espacio digital, se consolidó como un activo creador de contenido enfocado en compartir su día a día mediante el formato IRL (In Real Life).

A su faceta digital y mediática, el joven le sumó un nuevo e intenso hobby: el boxeo, una disciplina que practica con enorme constancia desde hace varios años. Este deporte de combate no solo le exige una rigurosa rutina de preparación física y ejercicios de impacto, sino que también lo llevó a protagonizar sus primeras peleas de exhibición y entrenamientos de sparring sobre el cuadrilátero. A través de esta exigente actividad, el hijo de la modelo y el actor busca perfeccionar su técnica de golpes, resistencia y agilidad, utilizándola además como una base fundamental para cumplir su gran aspiración de ingresar al demandante mundo de las artes marciales mixtas.

El hobby desconocido de Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña

La primera pelea de Bautista: el apoyo de Pampita y Benjamín Vicuña

El esperado debut de Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, se concretó en una jornada que combinó una alta dosis de adrenalina, superación personal y emociones a flor de piel. Su primera pelea de boxeo amateur con público representó un verdadero desafío logístico y mental, ya que debió sortear diversos contratiempos de último momento, tales como la ausencia imprevista de su entrenador principal y sutiles modificaciones en el peso reglamentario de los guantes utilizados sobre el cuadrilátero .

Equipado de manera profesional con casco de protección, vendajes firmes y protector bucal, el adolescente logró sobreponerse con creces a la tensión del debut, plantándose con firmeza frente a su rival y demostrando la evolución técnica adquirida tras años de entrenamiento constante. Desde el costado del ring, el aliento de su círculo íntimo resultó fundamental. Tras el combate, el orgullo de sus papás se trasladó de inmediato a las plataformas virtuales. Por un lado, Benjamín Vicuña utilizó sus historias oficiales de Instagram para colgar una tierna postal abrazando a su hijo mayor, con la frase "Te admiro profundamente". A su vez, Pampita reaccionó con enorme felicidad, compartiendo fragmentos en video del enfrentamiento y con la foto final de evento con su hijo.

La primera pelea de Bautista: el apoyo de Pampita y Benjamín Vicuña

De esta manera, el sorprendente camino de Bautista Vicuña, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, demuestra una madurez única. Desde sus orígenes familiares y el modelaje infantil, el joven supo reinventarse con éxito a través del streaming y el boxeo, consolidando un hobby desconocido que hoy redefine con pasión su brillante futuro.

A.E