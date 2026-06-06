El truco fashion de Nicole Neumann: cómo reemplazar el cinturón tradicional por el accesorio más elegante del invierno

Nicole Neumann volvió a dar cátedra de estilo con un look tan simple como elegante. La conductora compartió en sus redes sociales el outfit que eligió para un nuevo programa de Solo con Niki, el streaming que conduce junto a su hermana Gege Neumann y Toto Otero, y dejó en claro cuál es uno de los accesorios más buscados de la temporada: el pañuelo usado como cinturón.

Nicole Neumann

Adiós a los cinturones tradicionales: Nicole Neumann mostró cómo llevar el accesorio que es tendencia esta temporada

Con una propuesta que combina elegancia, comodidad y un guiño a las tendencias internacionales, Nicole Neumann apostó por una clásica camisa blanca de corte oversized, una prenda infaltable en cualquier guardarropa. La prenda se destacó por sus mangas amplias y puños extra largos, un detalle que aportó modernidad y un aire relajado al conjunto.

Sin embargo, el verdadero protagonista del estilismo de la conductora fue el pañuelo de seda estampado que utilizó anudado a la cintura. En tonos marfil, rojo y azul, el accesorio reemplazó al cinturón tradicional y se convirtió en la estrella del look. Esta tendencia, que ya se vio en pasarelas y street style de las principales capitales de la moda, propone darle una nueva vida a los pañuelos y sumarlos como recurso para elevar cualquier outfit básico.

Nicole Neumann dio cátedra de estilo con el accesorio que es tendencia

Nicole Neumann completó el look con un pantalón sastrero de tiro alto en color beige, de silueta amplia y caída fluida, ideal para reforzar la estética relajada y chic que caracteriza a este tipo de combinaciones. Para mantener la comodidad sin resignar estilo, eligió zapatillas deportivas en tonos neutros, demostrando que la moda urbana también puede convivir con prendas clásicas.

En cuanto al beauty look, la modelo optó por una propuesta natural y luminosa. Lució su cabello rubio suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, un estilo que sumó movimiento y frescura. El maquillaje siguió la misma línea: piel radiante, ojos apenas definidos y labios en tonos rosados, logrando un resultado elegante y descontracturado a la vez.

El truco fashion de Nicole Neumann

Con prendas básicas y un accesorio estratégico, Nicole Neumann logró transformar un look clásico en una propuesta actual y versátil. El pañuelo como cinturón se posiciona así como uno de los trucos de estilo más fáciles de replicar esta temporada, ideal para quienes buscan renovar sus outfits sin necesidad de incorporar nuevas prendas al guardarropa.