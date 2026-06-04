Qué es de la vida de Nacho Herrero, el exmarido de Nicole Neumann: en Córdoba y lejos del espectáculo

Nicole Neumann es de las modelos más importantes y reconocidas de la Argentina. Desde su infancia estuvo conectada con la industria del modelaje y la publicidad, participando a sus cuatro años comerciales de juguetes y alimentos. Sin embargo, fue a sus 12 donde saltó a las pasarelas y, entre polémicas y tendencias, hizo crecer su carrera, volviéndose de las más longevas en la industria fashionista.

En medio del crecimiento de su carrera, protagonizó varias historias románticas que dieron de qué hablar entre los fanáticos de la farándula. Nacho Herrero fue su primer esposo, y uno de los modelos más codiciados a mediados de la década de los 2000. Su romance fugaz e intenso se llevó la atención de todos y generó uno de los tantos escándalos que persiguen a Neumann, incluso en la actualidad. Tras haber sido centro de miradas, el exmarido decidió mantenerse alejado de todo, formando una vida muy diferente a la de ella.

Nicole Neumann

La historia de amor de Nicole Neumann y Nacho Herrero: del casamiento lujoso de época hasta la separación express

La intensidad y el amor dentro de las vidas de las celebridades son algo que no falta, y la historia de amor de Nicole Neumann y Nacho Herrero es el ejemplo perfecto de aquello. Mientras la modelo estaba en relación de largo tiempo y comprometida con el empresario Matías Liberman, conoció, en el verano de 2004, en las playas de Punta del Este, Uruguay, a su compañero modelo y se generó la polémica cuando la prensa los captó infraganti a los besos. Esto hizo que Nicole y Matías se separaran, y comenzara su amor con Herrero.

Tras un noviazgo muy corto y apasionado, la pareja decidió casarse en marzo de 2005, en una boda de época en la estancia La Candelaria, en Lobos. Las celebridades invitadas debieron asistir con vestimenta de estilo francés del siglo XIX, mientras que Neumann utilizó un vestido con miriñaque y galera. El excentricismo de la celebración se volvió tapa de revistas de la época y marcó el estilo que ambos manejaban. Sin embargo, la convivencia comenzó y se complicó con el correr del tiempo. El romance que había empezado fugazmente y con gran intensidad terminó a mediados de 2006. Según dieron a conocer algunos medios, la decisión fue tomaba mayormente por Nicole, quien, tras una sesión de fotos, conoció a Fabián "Poroto" Cubero y se enamoró inmediatamente.

Nicole Neumann, Nacho Herrero

Nacho Herrero en la mira polémica: la denuncia en su contra por violencia

La vida de Nicole Neumann y Nacho Herrero tomaron diferentes rumbos. Mientras que la modelo se mantuvo en la vida pública y mediática, el músico decidió comenzar una fuerte búsqueda espiritual y un cambio radical de vida. En el 2014, y motivado por este objetivo, conoció a Vanina Gramuglia, participante de Gran Hermano 2007. El romance se confirmó públicamente en febrero de ese mismo año, y, en 2017, tras tres años de convivencia en la sierra, nació Guadalupe, la única hija de la pareja.

Sin embargo, la pareja se separó y la polémica volvió a aparecer a su alrededor. Nacho Herrero fue denunciado y acusado por violencia de género e intrafamiliar. La denuncia formal fue presentada por su expareja, quien aseguró, entre otras situaciones, que el modelo pateó y empujó con extrema fuerza un sillón en el que la niña de entonces 6 años estaba sentada, desplazándolo directo hacia un gran ventanal que terminó destruido. La Justicia determinó una restricción perimetral de urgencia y la prohibición de acercamiento para Herrero hacia Gramuglia y su hija, y la ex Gran Hermano no dudó en hacer públicos los detalles, generando consecuencias mediáticas para su expareja.

Nacho Herrero, Vanina Gramuglia

Lejos de la mirada mediática, la nueva vida de Nacho Herrero, el exesposo de Nicole Neumann

Tras esta denuncia, y con el proceso judicial aún pendiente, Nacho Herrero decidió desaparecer de los medios de comunicación y las redes sociales. Según trascendió, reside en Córdoba, donde se desarrolla comercialmente como gastronómico, totalmente alejado de las pasarelas. En esta misma línea, mantiene una vida anónima y simple alejada de la exposición pública, rechazando entrevistas o apariciones en televisión.

Por el contrario, Nicole Neumann sigue siendo de las modelos más seguidas de las redes sociales y los medios de comunicación, protagonizando tendencias en la industria de la moda y polémicas alrededor de su día a día. Tras haberse separado de Cubero, formó una tierna historia de amor con Manu Urcera, su actual esposo y padre de su bebé, Cruz. Entre trabajos de streaming, viajes por el mundo y pasarelas, la modelo dejó en claro que el pasado se queda en su historia, y no vuelve a recordarlo ni traerlo a su actualidad.

Nicole Neumann y su familia

La historia de amor de Nicole Neumann y Nacho Herrera fue una de las más fugaces e intensas de la farándula argentina, dejando varias opiniones alrededor de lo sucedido. A pesar de eso, ambos decidieron hacer sus caminos por separado, dejando en claro la diferencia de sus personalidades al momento de enfrentarse en los medios de comunicación. El exmodelo vive en Córdoba y se mantiene lejos del espectáculo, mientras que Neumann hace su vida pública junto a su familia.

A.E