Juana Molina confirmó la muerte de su madre, Chunchuna Villafañe: "Era algo que esperaba y temía"

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Chunchuna Villafañe, una figura emblemática conocida por su elegancia y multifacética carrera. A los 92 años, la reconocida actriz, exmodelo y arquitecta dejó un legado importante en la cultura nacional. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su propia hija, Juana Molina, quien expresó su tristeza y homenajeó a su madre mediante una conmovedora publicación en las redes sociales.

Juana Molina informó qué le sucedió a Chunchuna Villafañe

Chunchuna Villafañe partió en la madrugada de este jueves en su casa. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram escribió: "Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada". Aunque las causas de su fallecimiento aún no han sido detalladas, se sabe que en los últimos años enfrentaba problemas de salud relacionados con la afasia de expresión, un cuadro que le impedía traducir en palabras lo que quería decir, pero que mantenía su espíritu y su carácter intactos.

Chunchuna Villafañe//Instagram

En una entrevista con La Nación en 2024, la artista habló sobre el estado de salud de su madre: "Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión, no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido. Hoy justamente la vi. Sigue manteniendo impecable su cabellera maravillosa ¡poniéndose ruleros! Y enojándose por cómo yo mantengo la mía. Aunque no lo pueda verbalizar, me la agarra, me la toca y a su modo me lo dice todo".

Chunchuna Villafañe//Instagram

La tristeza de Juana Molina por la muerte de Chunchuna Villafañe

Juana Molina expresó en redes sociales la profunda tristeza por la pérdida de su madre: "Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”.

La actriz dejó un legado que trasciende su faceta artística. La relación con su familia fue siempre un pilar fundamental en su vida, y su partida ha generado un profundo vacío en quienes la conocieron y admiraron. Molina también compartió en su mensaje que, debido a su pérdida, no podrá presentarse en su próximo espectáculo: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”. A pesar del dolor, Juana expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”.

Posteo de Juana Molina confirmando la muerte de Chunchuna Villafañe//Instagram

La figura de Chunchuna Villafañe fue un pilar en el mundo artístico argentino, dejando huella en la televisión, el teatro y el cine. Inicialmente, la madre de Juana Molina se destacó como modelo publicitaria durante los años '60 y '70 donde protagonizó más de 200 avisos y comerciales televisivos que la consolidaron como una de las modelos más queridas y reconocidas del país. Sin embargo, su talento trascendió esa faceta y se manifestó con fuerza en el ámbito cinematográfico, siendo uno de sus hitos más importantes su participación en la película “La historia oficial” de Luis Puenzo, la cual obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Película en 1986. En esa producción, compartió escenas con Norma Aleandro y protagonizó una de las secuencias más emblemáticas del cine argentino. Su actuación en la película le valió una nominación al Cóndor de Plata y le otorgó el premio a Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Chicago de 1985.