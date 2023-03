Wet look: los vestidos de efecto mojado vienen pisando fuerte y Valentina Zenere se sumó a la tendencia

Valentina Zenere viene marcando tendencia con todos sus looks. Y, seguramente, el vestido que lució este sábado será furor próximamente.

La modelo y actriz asistió a la premiación del Festival de Málaga que se llevó a cabo en el Teatro Cervantes y cautivó a todos los presentes con su vestido de efecto mojado.

Valentina Zenere.

Valentina Zenere fue una de las protagonistas del evento no sólo por su look sino porque estuvo como presentadora de un premio. Por eso, la exCasi Ángeles debía lucir espléndida. Y no falló.

Su diseño era de Di Petsa, la mima marca que eligió Shakira para su vestido de efecto mojado en el video de su nueva canción "TQG" con Karol G.

Shakira con su vestido de efecto mojado.

El vestido de efecto mojado de Valentina Zenere

Según el la web oficial de la marca, el vestido que usó Valentina Zenere se trata de una pieza de alta costura, drapeada y cosida a mano para crear la etérea ilusión del agua ondulando por el cuerpo. Además, cuentan que la prenda tiene un escote halter con espalda baja abierta, confeccionado en un tejido de malla elástica reciclada. Su precio es de 3.500 libras.

Valentina Zenere.

Otras famosas que eligen el efecto mojado

Son varias las celebs que, al igual que Valentina Zenere, son fans del Wet look. Algunas de ellas son las hermanas Bella y Gigi Hadid y su colega, la famosa Top model Winnie Harlow.