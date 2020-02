Adele sorprendió a sus fans y reveló la fecha en la que lanzará su nuevo disco

Adele está de regreso y para sorpresa de sus fans la artista lanzará un nuevo álbum, el primero a poco más de cuatro años de su último trabajo, 25.

Fue la propia artista quien lo anunció, pero no en las redes como todos esperaban, sino cuando daba un recital íntimo en la boda de Laura Dockrill y el músico Hugo White, donde Adele realizó un set sorpresa.

"Esperen mi álbum para septiembre", dice Adele en un video que se viralizó en las redes.

🚨 @Adele is coming!



The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z