Blur cerró el Primavera Sound: el amor por los argentinos y la magia del britpop que sigue intacta

El cierre de la segunda edición del Primavera Sound en Buenos Aires no decepcionó a nadie. Con una cartelera de artistas bien variado, el cierre del festival estuvo a cargo de Blur, qué volvió a sus inicios, hizo emocionar hasta las lágrimas y se enamoró del público argento.

Con un cronograma que se respetó a rajatabla, la banda liderada por Damon Albarn puso sus pies sobre el escenario a las 23 en punto. Desde el campo era imposible respirar siquiera mientras la gente intentaba acercarse al escenario principal donde la banda inglesa daría su tan esperado recital, que fue la culminación de una extensa gira.

Con un cariño extremo al público local y reconociendo el condimento especial que aportamos a cada show, Albarn se mostró conmovido y agradecido. A poco de comenzar, el cantante pidió por la unidad de argentinos e ingleses. Pero fieles a un sentimiento que va más allá, la gente le devolvía una irreverencia: “El que no salta es un inglés”, un canto que lejos de ser un dardo hacia la banda fue una complicidad con su propia rebeldía.

El show no fue un set prolijamente diseñado, fue mucho más allá. Osciló entre el contacto cercano con los fans, que en dos oportunidades se subieron al escenario: primero Bubi, un hombre de La Plata, que le regaló a la banda su bandera para que los acompañara en su gira y ellos aprovecharon el momento para devolverla. “La devolvemos para que continúe el espíritu en nuestros corazones y las buenas relaciones entre Argentina e Inglaterra”, contó Damon. Luego, Daniela, una joven fan se subió cantar “To The End”.

Para ese entonces, el enamoramiento estaba en su pico máximo y Blur no aflojaba. Desde el inicio con "Beetlebum", la banda demostraba que aún pueden sorprender y reinventarse sobre el escenario. Pero fue en "Girls & Boys" donde realmente desató su energía.

Blur optó por resaltar su faceta más explosiva con temas como "Parklife" y "Song 2", para luego llevar al público a ambiente más emotivo, incluyendo joyas como "This is a Low", "The Narcissist" y "For Tomorrow".

“Tender”, otro clásico, sonaba por todo lo alto dejando como clave la frase que quedaría resonando en el aire: “Love's the greatest thing that we have”. La cumbre emotiva llegaba hacia el final con "The Universal", marcando el cierre oficial del espectáculo y de la reunión de la banda (por ahora).

La pista de baile arrancó con Pet Shop Boys y Beck

La segunda y última jornada de Primavera Sound Buenos Aires culminó con una explosión de sonidos, estilos y emociones, consolidando al festival como uno de los eventos musicales más destacados del país. Desde las primeras horas de la tarde hasta el cierre estelar con Pet Shop Boys y Blur, el Parque Sarmiento vibró con la energía de más de 50 mil personas que se sumaron al día final del evento.

Beck demostró su habilidad para fusionar diferentes géneros y ofreció un set ecléctico que abarcó desde funk blanco hasta hip hop. “Nicotine & Gravy”, “The New Pollution” y el poderoso hit “Loser”, fueron los más aplaudidos de la velada.

Para esta hora de show, Beck también se dio el gusto de invitar a Damon Albarn en una aparición especial, agregando un toque adicional de emoción al evento.

Luego, fue el turno del dúo británico Pet Shop Boys, encabezado por Neil Tennant y Chris Lowe, que demostró por qué son considerados íconos del pop. Desde el inicio, la banda sorprendió al público al aparecer en el escenario con un gran despliegue visual de vestuario y pantallas led con una reja que se fue acomodando a los caprichos poperos.

Hits como "Suburbia", "Can't Forgive Her", y un mashup sorprendente con temas de U2 y Gloria Gaynor, marcaron la primera parte del set.

La sección más bolichera del show se dio entre éxitos como "Domino Dancing", "Love Comes Quickly" y "Paninaro". Con cambios de vestuarios futuristas de capas plateadas, la banda se adentró en terrenos más festivos con "Go West", "Always on My Mind" y "Dreamland", convirtiendo el campo de Parque Sarmiento en una verdadera pista de baile.

Previo a estos grandes, los diferentes escenarios del Primavera Sound se llenaron de talento. El dúo de jazz Domi & JD Beck sorprendió con su propuesta psicodélica. Weyes Blood, Carly Rae Jepsen y la avalancha de éxitos de Turf y Virus también dejaron su huella, ofreciendo momentos memorables que fueron celebrados por la multitud.

Con una mezcla de nostalgia y frescura, la segunda jornada de Primavera Sound Buenos Aires se destacó no solo por la calidad de los artistas, sino también por la diversidad de estilos que ofreció a los fanáticos ávidos de experiencias musicales inolvidables.