Harry Styles es una de las estrellas de la música más grandes del mundo, uno de los artistas más icónicos de su generación, pero también es ese chico feliz, humilde y talentoso, que se encarga de que todo su público disfrute de un show inolvidable. Así lo demostró este sábado 3 de diciembre, cuando se presentó a las 21.15 hs en el Estadio Monumental River Plate, frente a un mar de fanáticos, en su mayoría adolescentes, que lo esperaban desde hacía cuatro años.

Harry Styles hizo vibrar el Estadio River Plate en su primera noche en Buenos Aires

Esta es la segunda visita de Harry Styles en nuestro país, en el marco de su carrera como solista y su gira “Love on Tour” que había sido programada en tiempos de pandemia y finalmente desarrollado en este 2022. El británico supo transgredir su faceta artística como cantante, compositor y actor, para expandir su impresionante potencial creativo en otros rubros como la moda y la industria Beauty, y así convertirse en un artista ilimitado y un máximo referente de su generación.

Las puertas del Estadio River Plate se abrieron a las 15 horas, cuando un mar de fanáticas comenzó a correr para acercarse lo más cerca posible del escenario. Luego de las 18 horas, tras el triunfo del seleccionado argentino en la Copa del Mundo, Harry sorprendió a quienes ya se encontraban en el estadio al salir al escenario para festejar con el público.

Harry Styles hizo vibrar el Estadio River Plate en su primera noche en Buenos Aires

Alrededor de las 19 horas, la DJ Anita B Queen fue la encargada de abrir el escenario como artista local. Una hora más tarde, llegó el turno de Koffee, la artista de raggae jamaiquina, telonera del tramo latinoamericano de la gira de Harry Styles, que se adueñó del escenario y sorprendió con su simpatía y su tierna sonrisa.

Harry comenzó su show a las 21:15 horas. El artista ingresó al escenario saltando y con su sonrisa contagiosa, luciendo un enterito musculosa en color azul con una línea a cada lado de sus piernas, y una remera blanca (prendas que para muchos fue un guiño a la Selección argentina). Music for a sushi restaurante fue la canción elegida por el británico para dar inicio a su vibrante recital en el Estadio River Plate.

Harry Styles hizo vibrar el Estadio River Plate en su primera noche en Buenos Aires

“Mi nombre es Harry y es un absoluto placer estar de nuevo en Argentina” comenzó diciendo el artista en su primera noche en Buenos Aires. “Gracias por venir a pasar un momento con nosotros. Guardaron estos tickets durante tanto tiempo, les agradezco por haber venido esta noche. Pasaron 4 noches desde que vine a Buenos Aires y ese último show fue mi favorito de todo el tour” agregó.

En todo el recital, Harry Styles se mostró fervientemente activo y feliz, con mucha adrenalina y repartiendo besos al aire. También recorrió todo el escenario, yendo de un lado hacia el otro, para estar lo más cerca posible de sus fanáticos. A lo largo del show, en más de una oportunidad el músico celebró la victoria de Argentina frente a Australia, y el público entonó canciones de cancha festejando a Lionel Messi.

Harry Styles hizo vibrar el Estadio River Plate en su primera noche en Buenos Aires

Golden, Adore You, Cinema, Keep driving, Satellite, She, Lights up, Canyon Moon, WHat makes you beautiful, Late Night Talking, Matilda, Sign of the times, Medicine, As it was y Kiwi fueron las canciones que formaron parte del repertorio que cantó el británico en su primer show.

Uno de los momentos más tiernos de la noche fue cuando Harry vio que una de sus fanáticas cumplía años, y comentó que su hermana Gemma también, por lo que pidió a todos los presentes que le canten el Feliz Cumpleaños “tan fuerte como para que lo escuche desde Londres”. Incluso en un momento pausó el show tras el desmayo de una joven y continuó cuando confirmó que todo estaba bien.

Harry Styles hizo vibrar el Estadio River Plate en su primera noche en Buenos Aires

La segunda fecha de Harry Styles en Argentina está prevista para este domingo 4 de diciembre, y promete nuevamente hacer vibrar el Estadio River Plate.