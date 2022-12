Harry Styles ganó el premio PETA

El grupo defensor de animales, PETA, galardonó a Harry Styles con el Premio Libby. Superó a Bella Hadid, Jimmy Fallon, Kourtney Kardashian y Travis Barkeren la categoría de Mejor Momento Viral para Animales.

Durante uno de sus conciertos, en Nueva York, un fan le tiró un nugget de pollo al ex de Olivia Wilde. Pero frente a esta irrupción, la audiencia comenzó a cantar y alentar para que Styles comiera el nugget pero él le recordó a la multitud que no come carne.

En otra parte de la ceremonia del Libbys (que es la abreviatura de "liberación"), Daisy Ridley, quien es más conocida por haber interpretado a Rey en Star Wars, ganó un premio a la colaboración favorita de PETA. Esto se debió a su llamado a la Universidad de Massachusetts-Amherst a detener la experimentación con titíes, que son una especie de monos.

Los días sin carne de Harry Styles se confirmaron por primera vez en el año 2020, aunque aún consume lácteos y, eventualmente, pescado.