El tercer y último día del Lollapalooza 2025 cerró con todos los lujos y brillos que los fanáticos adoran del festival. Artistas como Olivia Rodrigo, Nathy Peluso y Tan Biónica fueron los más pedidos por el público, y quienes se destacaron por sobre el resto. A pesar de que la lluvia cayó en varios momentos del día, los presentes pudieron disfrutar de la moda y la música que se brindó en los cuatro escenarios.

Lollapalooza 2025

Desde el excentricismo de Olivia Rodrigo hasta la fiesta de Tan Biónica: los mejores momentos

Durante todo el día domingo, desde la organización del Lollapalooza, advirtieron de las lluvias que azotarían el Hipódromo de San Isidro. Sin embargo, esto no le frenó a los fanáticos para mostrar lo mejor de la moda y disfrutar de la música de sus artistas favoritos. Girl in Red, Francisco Victoria y Lara Proyect fueron algunos de los que se presentaron en los escenarios principales. Nathy Peluso llegó con GRASA Tour, y dio un espectáculo segmentado en tres capítulos. Con un look deportivo y sexy, trajo su personalidad "mafiosa" y interpretó sus mejores canciones. "Todo roto", "Bizarrap Session", y otros grandes éxitos fueron cantados por ella y sus fanáticos, en una tarde bajo la lluvia.

Nathy Peluso en el Lollapalooza 2025

La emoción no terminó allí, ya que Benson Boone demostró su talento y le dio el paso a una de las bandas más esperadas por todos: Tan Biónica. Chano decidió cerrar el tour en el mismo festival donde lo comenzó. El cantante recordó ese 2023, cuando se presentó como solista, pero terminó invitando al escenario a todos sus compañeros, dándole el regreso tan esperado a los fanáticos. Con un viaje por todos sus clásicos, y con el acompañamiento de Nicki Nicole y Airbag, la banda cerró estos años de música alrededor del mundo, pero prometieron que este no era el final de su carrera.

Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

Cargando con una emoción única y unas ganas de saltar y bailar inevitables, los presentes corrieron hacia el otro escenario para ver a la artista más importante de este día. Olivia Rodrigo llegó con su look total red, compuesto por un top y un minishort, e hizo un paso excéntrico por sus dos discos, "Sour" y "Guts". Tras abrir con su canción "Obsessed" y entonar la clásica "Drivers license", las autoridades del Lollapalooza decidieron suspender el concierto por varios minutos.

Olivia Rodrigo en el Lollapalooza 2025

La realidad es que había muchísimos fanáticos frente al escenario Flow esperando ver a la cantante estadounidense, y eso provocó un problema de seguridad sobre las vallas. Muchos de los presentes comenzaron a sentirse descompuestos y varios debieron ser retirados del lugar. Sin embargo, las cosas se calmaron, y el show se alargó hasta las 00hs.

Olivia Rodrigo en el Lollapalooza 2025

"Vampire", "Traitor", "Bad idea" y "Happier" continuaron emocionando a todos, y la propia Olivia se mostró sorprendida y halagada por la ovación del público hacia ella. Por eso, en uno de sus momentos frente a todos con su guitarra negra, decidió hacer un cover de una histórica canción: "Don't speak" de No Doubt. Finalmente, cerró su concierto con "Jealousy Jealousy", "Brutal", "Deja vu", "Good for you" y "Get him back", y logró que su público gritara, saltara y cantara con ella, mientras ella se encontraba en una tarima con su clásico megáfono rojo.

Olivia Rodrigo en el Lollapalooza 2025

La tercera y última noche del Lollapalooza terminó con Rüfüs du Sol, y todos bailando a su ritmo. Tanto las celebridades como los fanáticos pudieron disfrutar de un cierre épico del festival más querido del mundo. A pesar del pronóstico y algunos de esos momentos de lluvias, la diversión no se detuvo y todo se pudo vivir con el ambiente más alegre y único de todos.

A.E