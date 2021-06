Murió Rubén "Pelo" Aprile, fundador de Pelo Music, por coronavirus

Murió Rubén Pelo Aprile, fundador de Pelo Music, a los 70 años. Si bien no trascendieron muchos detalles de su fallecimiento, se sabe que la causa fue el covid-19. La colonia artística utilizó las redes sociales para manifestar su dolor. Pablito Lescano, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, se despidieron del productor discográfico con sentidos mensajes.

Pelo Aprile junto a Mercedes Soza.

Fundador de Interdisc –sello independiente que en los 80 les disputó el mercado a CBS, RCA, Microfón y Music Hall–, presidente de las filiales locales de Polygram y de Universal Music en los 90, finalmente este "hacedor" de la industria fundó "Pelo Music" en el 2000. El sello boutique que publicó a Miranda! y Callejeros, además de trabajar con Juanse, Javier Calamaro, Pablo Lescano, Los Pibitos y Marilina Bertoldi, entre muchos otros.

Rubén Pelo Aprile, en el estudio junto a Charly García y Pablito Lescano.

Durante su trayectoria, Rubén Pelo Aprile fue el encargado de potenciar comercialmente a artistas de la talla de Mercedes Soza, Viejas Locas, Los Abuelos de la nada y Luis Alberto Spinetta, entre muchos otros.

Rubén Pelo Aprile con Emannuel Horvilleur.

Un hombre querido por la industria y que hoy muchos lloran. Porque según dicen, no sólo fue un pionero a nivel local, sino que además es el responsable de muchos de los éxitos que vio nacer el rock nacional.



Buen viaje amigo y compañero. Ahora quien me dará consejos y me explicará los vaivenes discográficos. El gran Pelo Aprile el único que me devolvió el contrato y no se quedó con mis discos (Master) Magenta y Leader music aprendan de la Buena gente! pic.twitter.com/fcSak2UT4R — Pablo Lescano (@pablitolescano) June 4, 2021



"Buen viaje amigo y compañero. Ahora quien me dará consejos y me explicará los vaivenes discográficos. El gran Pelo Aprile el único que me devolvió el contrato y no se quedó con mis discos (Master) Magenta y Leader music aprendan de la Buena gente!", expresó Pablito Lescano en su cuenta de Twitter para despedir a este pionero y grande de la industria musical.

Rubén Pelo Aprile junto a Dante Spinetta.

Emmanuel Horvilleur también extendió sus palabras en la misma red social: "Que descanse en Paz Pelo Aprile productor discográfico con el que hicimos gran parte de los disco de IKV ...los recuerdos que tengo con vos son dignos de un documental... gracias por apostar en nuestra música y dejarnos convencerte de nuestras locuras"



Q descanse en Paz Pelo Aprile productor discográfico con el que hicimos gran parte de los disco de ikv ...los recuerdos que tengo con vos son dignos de un documental... gracias por apostar en nuestra música y dejarnos convencerte de nuestras locuras ... pic.twitter.com/J1UWUyPmBV — Emmanuel Horvilleur (@emmahorvilleur1) June 4, 2021



El dúo Pimpinela dijo: "Lamentamos profundamente la partida del querido Pelo Aprile, uno de los pocos productores genios que quedan de la musica, su talento ilumino a muchos. Un cariño inmenso a su familia y mucha Luz para el. #PeloAprile"

Pelo Aprile junto a Charly García

Por su parte, Juanchi Baleirón sostuvo: "Triste noticia: la muerte de Pelo Aprile, figura enorme de la industria discográfica argentina. Con música descanses".



Gillespi, twitteó: "Se nos fue el gran Pelo Aprile. Abrazo grande a su familia"

Pelo Querido QEPD, Se te quiere mucho por siempre❤️ Gracias por haber confiado siempre en todos nosotros, gracias por todo 🙏🏽❤️🎶 Amor y fuerza para toda la Familia. @pelomusicgroup pic.twitter.com/9DuaAOePsG — El Dante (@dantespinetta) June 4, 2021

Dante Spinetta expresó: ·Pelo Querido QEPD, Se te quiere mucho por siempreCorazón rojo Gracias por haber confiado siempre en todos nosotros, gracias por todo Manos palma contra palmaCorazón rojoVarias notas musicales Amor y fuerza para toda la Familia."