Aseguran que la salud de la reina Sofía empeoró

La reina Sofía está viviendo uno de los veranos más difíciles de los últimos años. La constante presencia de un equipo médico en Zarzuela ha despertado rumores y preocupación por la reina, sin embargo, dicho trabajo se está dando a raíz del estado de salud de su hermana, Irene de Grecia. La situación ha reducido al mínimo la agenda pública de la monarca.

Este año, su estancia en Mallorca fue breve. Llegó el 3 de agosto únicamente para participar en la recepción oficial en el Palacio de Marivent, un acto en el que debutaron la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tras cumplir con el protocolo, la exmonarca solicitó regresar a Madrid de inmediato.

Reina Sofía e Irene de Grecia

La reina Sofía acompaña de cerca a su hermana Irene

En Zarzuela, Irene recibe atención médica constante. Según fuentes consultadas, cuatro enfermeras se turnan en guardias de 24 horas. Además, médicos especialistas visitan a la paciente de forma regular y se han instalado equipos específicos para el control de su evolución. Las habitaciones fueron adaptadas para facilitar el trabajo sanitario y reforzar las medidas de seguridad.

La situación obligó a Sofía a suspender compromisos sociales y limitar su exposición pública. Su tiempo se concentra en las estancias del palacio y en el seguimiento de los informes médicos que actualizan a diario el estado de su hermana.

De acuerdo con la información disponible, en la Casa Real ya se han iniciado conversaciones discretas sobre los protocolos a aplicar en caso de fallecimiento. Se han tratado aspectos relacionados con el funeral, la asistencia institucional y la participación de miembros de la familia real y de la realeza europea. Esto es un golpe fuerte para Sofía, puesto que Irene ha sido siempre su apoyo y mano derecha.

La estrecha relación entre ambas ha sido una constante desde la infancia, marcada por la vida en el exilio y los años compartidos en distintos países. En la etapa actual, la ex reina permanece junto a su hermana y supervisa de cerca los cuidados que recibe.

En las próximas semanas, no se prevén cambios en la agenda de la reina Sofía. Todas las actividades oficiales quedan supeditadas al estado de salud de Irene, cuya evolución sigue bajo la supervisión de un equipo médico permanente en Zarzuela.