Máxima preocupación por Irene de Grecia: "Los médicos de Zarzuela están pendientes"

Irene de Grecia atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida a los 83 años. Desde hace un tiempo, su estado de salud venía generando inquietud, pero este 2025 parece haber marcado un punto de no retorno. El deterioro ha obligado a la hermana de la reina Sofía a permanecer en el Palacio de la Zarzuela, donde el seguimiento médico es permanente y donde, según distintas fuentes, su situación preocupa cada vez más.

La Casa Real no ha emitido ningún comunicado oficial, lo que ha incrementado las especulaciones. Sin embargo, las imágenes y testimonios que circulan en medios especializados revelan que la familia se encuentra enfocada en el cuidado de quien, además de ser tía del rey Felipe VI, ha sido siempre la confidente y compañera inseparable de la reina emérita. Sofía, de hecho, interrumpió su estancia habitual en Marivent este verano para no apartarse de su hermana.

Irene de Grecia

Preocupación por la salud de Irene de Grecia

Los problemas de memoria que Irene venía arrastrando en los últimos años parecen haberse agravado, lo que llevó a los médicos a recomendarle no viajar y evitar grandes esfuerzos. Pilar Eyre, periodista experta en la Casa Real, ha asegurado que el control es exhaustivo: médicos, enfermeras y capellanes entran y salen del palacio con frecuencia, en una suerte de vigilia constante que refleja la gravedad del momento.

La implicación de las infantas en esta situación ha sido clave. Tanto Elena como Cristina se han turnado para acompañar a su madre y a su tía, organizando un “operativo familiar” que permite que Irene nunca esté sola. Según Eyre, la reina emérita atraviesa un periodo de enorme desgaste emocional y físico, marcada por la angustia de ver debilitada a la persona que más la ha sostenido a lo largo de su vida.

La situación también ha generado gestos de apoyo desde fuera de Zarzuela. Los sobrinos griegos llaman con frecuencia y hasta el rey emérito Juan Carlos, a través de sus hijas, ha mostrado interés por el estado de su cuñada. Todo ello mientras la propia Irene, sin fortuna personal —pues lo poco que poseía lo destinó a causas benéficas—, depende enteramente de la dedicación de Sofía y de la unidad familiar.

Así es que, en un palacio que hoy respira silencio y desvelo, la salud de Irene de Grecia, de 83 años, se ha convertido en la máxima preocupación y el foco está puesto en ella y su bienestar.

