Nico Vázquez rompió en llanto arriba del escenario: “No sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano”

Nico Vázquez rompió en llanto durante una función teatral, en un gesto que conmovió a quienes estaban presentes. La situación se da en paralelo a la separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de relación, y que hoy transita un presente distinto. La escena dejó entrever el difícil momento que está viviendo.

Nico Vázquez dio detalles del difícil momento que está viviendo tras su separación de Gimena Accardi

Nico Vázquez se quebró en plena función teatral, en una escena que no pasó desapercibida para el público. Según detallaron en América, el episodio ocurrió en medio de su reciente separación de Gimena Accardi, con quien compartió una extensa historia de pareja. El gesto sobre el escenario reflejó el momento personal que atraviesa, marcado por emociones intensas y cambios significativos.

Nico Vázquez

Durante el programa de Secretos verdaderos (América), revelaron que el actor rompió en llanto en su camarín momentos antes de salir a escena. “Nico ayer tuvo un ataque de lleno en el camarín, está muy mal. Me dicen que Gimena está muy pero muy mal. Después de que firmaron el divorcio hace algunos días, no volvieron a hablar”, comentó una panelista.

Por su parte, Rafael Juli reveló una conversación que mantuvo con Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara la infidelidad en su programa de OLGA. “No sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano”, le comentó el ex Casi Ángeles al periodista. El intercambio se habría dado fuera de cámara, donde él también mostró imágenes del golpe físico que sufrió recientemente y que lo obligó a suspender una función.

En el programa también revelaron que, tras firmar el divorcio, los actores se habrían visto por última vez en un almuerzo. Aunque no retomaron el vínculo como pareja, mantuvieron una instancia de contención mutua. Sin embargo, una panelista del ciclo aseguró que desde ese encuentro no volvieron a hablar.

Cabe destacar que la separación se dio en medio de rumores de infidelidad y versiones cruzadas que circularon en los últimos meses. Aunque ambos intentaron mantener el tema en privado. En los últimos días, la actriz respondió a los comentarios de LAM (América), donde admitió que tuvo un affaire con un joven al que no sigue en ninguna red social.

Gimena Accardi

“Soy la responsable. Le pedí perdón en mil idiomas. Nico me dio 18 años, somos familia y vamos a seguir siéndolo”, expresó. También reveló que, pese al dolor, él la perdonó como persona y le dijo que la seguía amando. En la misma línea, la artista explicó que el vínculo ya venía en crisis y que el episodio fue el detonante final.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez rompió en llanto arriba del escenario en un momento que reflejó con claridad el impacto emocional que atraviesa. La separación de Gimena Accardi, sumada a las repercusiones públicas y al dolor que siente por la separación, marcaron una etapa de cambios profundos en su vida personal.

VDV