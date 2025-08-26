Amantes del sol, las hermosas playas y el tiempo en familia. El Kun Agüero y Sofía Calzetti no dudan en tomarse algunos días para mantener la felicidad entre ellos, y disfrutar de increíbles momentos con sus seres queridos. En las últimas semanas, decidieron ir al paraíso para vivir en yate y enamorarse de los paisajes. Tras su regreso a su casa en Miami, la influencer compartió las mejores fotografías y destacó los mejores momentos de sus "eternas vacaciones".

El cumpleaños de Sofía Calzetti

Las "eternas vacaciones" del Kun Agüero y Sofía Calzetti en el paraíso

El Kun Agüero y Sofía Calzetti buscan pasar los momentos más importantes de ellos en los lugares más hermosos del mundo. Es por eso que siempre eligen playas paradisíacas y días arriba de un yate de lujo. En las últimas semanas, decidieron celebrar el cumpleaños de Calzetti en Grecia, en un barco junto a su pareja, su hija Olivia, y amigos. Así, continuaron con su descanso, donde disfrutaron de increíbles paisajes y los lujos más relajantes hasta su regreso a Miami.

En las postales, se puede ver al Kun Agüero y Sofía Calzetti realizando snorkel, y descubriendo la vida bajo el mar de su alrededor. Por su parte, la pequeña Olivia disfrutó del lujo del yate, rodeada de las personas que más la cuidan y la protegen. El lugar presentaba grandes ventanales para poder ver los paisajes alrededor, y una estética moderna y minimalista, ideal para unas vacaciones en familia. Con trajes de baño coloridos y cómodos, la niña descansó bajo el sol y se rió junto a sus papás.

La pareja no vivió este viaje solos, sino que estuvieron acompañados en todo momento por sus más cercanos amigos, quienes disfrutaron con ellos cuando arribaban a tierra firme. Entre paseos en la ciudad y disfrutar del puerto, la familia cerraron su viaje de la mejor manera posible. Finalmente, este martes 26 de agosto, regresaron a su hogar en Miami, volviendo a la rutina y a sus responsabilidades en las redes sociales y el futbol.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero no dudan en destinarle los mejores momentos y los viajes más lujosos a disfrutarlos con su hija Olivia. Mientras que la influencer sigue siendo embajadora de importantes marca de ropa y founder de Zettia, el futbolista hace crecer el deporte en el streaming. Sin embargo, ambos se dejan sus momentos para darle la mejor vida a su pequeña, quien se roba los halagos en las redes sociales por su belleza y ternura.

