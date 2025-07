Una terrible noticia golpea a los príncipes William y Harry. Su prima segunda y familiar del lado de los Spencer, Rosie Roche, murió el pasado 14 de julio. La noticia se dio a conocer en las últimas horas, cuando también anunciaron que se iniciará una investigación alrededor de la misma. En medio de posibles reconciliaciones por internas familiares, los hijos de Diana Spencer enfrentan esta delicada situación.

¿Qué se sabe de la muerte de Rosie Roche, prima de los príncipes Harry y William?

El 19 de julio, Yorkshire Post publicó en el obituario la noticia del fallecimiento de Rosie Roche. "Roche, Rosie Jeanne Burke. Murió el lunes 14 de julio de 2025. Querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long", se podía leer en el mismo. Sin embargo, a nivel internacional, la noticia trascendió en las últimas horas, cuando se dio a conocer que se trata de la prima segunda de los príncipes Harry y William, del lado de la familia Spencer.

Algunos medios de comunicación, como Mujer Hoy o The Sun, informaron que tenía 20 años y estaba en medio planes de viajar próximamente con sus amigos, aprovechando la temporada estival. Estaba estudiando en la universidad de Durham, específicamente cursando un grado en Literatura Inglesa. Sin embargo, el pasado 14 de julio, fue encontrada sin vida en su casa de Norton, que se encuentra cerca de Malmesbury, una pequeña ciudad del condado de Wiltshire, en una situación que prolongó la investigación hasta después del 25 de octubre.

Según dijo el forense de Wiltshire y Swindon a medios como The Independent, Gazette and Herald o Daily Mail, Rosie sufrió una “lesión traumática en la cabeza” que resultó letal. Además, la policía encontró un arma de fuego en la propiedad y no se habría detectado indicios de participación de terceros ni circunstancias que consideren sospechosas en torno al deceso. A pesar de esto, la noticia cayó inesperadamente a la familia. Roche formaba parte de la rama británica de la realeza, siendo nieta de Edmund Roche, quinto barón Fermoy y tío materno de la Lady Di.

Las redes sociales no tardaron en hacer viral esta noticia, dándole el pésame a la familia y a los príncipes con diversos mensajes. Por el momento, ni William ni Harry se pronunciaron al respecto. La joven era bajo perfil, manteniendo sus cuentas íntimas y sin relación con las responsabilidades de la realeza. Sin embargo, la investigación sigue de pie, por lo que muchos esperan escuchar más noticias respecto a su fallecimiento.

