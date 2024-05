Letizia Ortiz está nuevamente en el centro de atención luego de que revelaran un secreto que tenía guardado durante años en Zarzuela y que el rey Felipe VI lo sabe a la perfección.

El periodista Fonsi Loaiza reveló que Letizia tiene una gran afición por la caza, e incluso confesó que distintos fondos públicos fueron destinados a subvencionar costos privados de caza. El experto en la casa real detalló: "6,5 millones de euros de dinero público han sido destinados a subvencionar los costos privados de caza de Abelló, Botín o los March. Los reyes Felipe VI y Letizia son aficionados al 'deporte' de matar animales".

A pesar de que las cuentas oficiales de la Casa Real no divulgó ninguna imagen de los reyes cazando, se sabe que ambos compartieron esta actividad en varias ocasiones. Fue Pilar Eyre, una experta en la familia Real, quien señaló que ambos comparten un interés por las armas.

Letizia Ortiz en Zarzuela.

La periodista reveló sobre la afición secreta de Letizia Ortiz y Felipe VI: "Hay una atracción tremenda de los Borbones por las armas. A don Felipe le enseñó a disparar su padre… hasta el punto de que Doña Pilar, la hermana de Juan Carlos, llegó un día a Zarzuela y vio a don Felipe disparando a unas latas, el padre le estaba enseñando, ella se echó las manos a la cabeza y le dijo: ‘Juanito, por dios, no otra vez no, acuérdate de nuestro hermano’ y a pesar de eso, continuaron y son grandes cazadores toda la familia caza. Incluso doña Letizia también caza”.

Por qué Letizia Ortiz y el rey Felipe VI no comparten fotos cazando

La experta en la Casa Real reveló que los reyes de España no comparten ninguna foto de ellos cazando juntos porqué no creen que sería una buena prensa para ellos. “Ellos saben la importancia de la imagen, son unos reyes modernos, austeros, que no hacen grandes alardes de nada, van a ir con mucho cuidado y no vamos a ver una imagen de ellos nunca ni con un arma en la mano ni nada. Lo hacían hasta hace poco, no sé si desde que son reyes en ejercicio lo continúan haciendo, pero me dicen que estas vacaciones privadas que se van a veces por ahí, se van a cazar”, explicó Pilar Eyre.

Por último, la periodista dio más detalles de la afición que comparten Letizia Ortiz y el rey Felipe VI: "Tienen armas porque Letizia le regaló una Purdey, al poco tiempo de estar casados. Es un arma, los que entiendan lo saben, para matar animales y se la regaló al cabo de dos o tres años de casados. Regalarle a un Borbón un arma es garantía de fiesta, a Letizia le va la marcha. Es como una lata de gasolina a un pirómano”.

J.C.C