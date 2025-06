Irene Urdangarin, la prima de la princesa Leonor que crece lejos de la realeza y ya no habla con ella

Irene Urdangarin, la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, mantiene un bajo perfil a sus 20 años. Su círculo cercano la describe como una persona "poco amiga de llamar la atención". Lejos de la realeza y del foco mediático, la joven estudia en la ciudad de Oxford y, siempre que sus compromisos académicos lo permiten, viaja a Madrid para continuar con su rutina. Según los medios españoles, su estilo de vida discreto y distante, más las decisiones de Letizia Ortiz y el rey Felipe, influyeron en la relación con su prima, la princesa Leonor, con quien compartió una vínculo cercano durante su infancia, pero que ahora parece haber perdido cualquier tipo de conexión.

Irene Urdangarin, sobrina del rey Felipe VI, logró mantenerse fuera del foco mediático y del entorno real. Su decisión de estudiar Hospitaly, una carrera relacionada al marketing centrada en la organización de eventos que cuesta aproximadamente 15.000 euros anuales, en Oxford le permitió disfrutar del anonimato y de su privacidad. Algo que no sucede cuando se encuentra en España, donde es captada por fotógrafos y reporteros que buscan saber sobre su intimidad.

Al principio, su relación con sus primas, Leonor y Sofía, era bastante cercana. Sus edades similares y los momentos en familia hicieron que se vuelvan inseparables y es normal encontrar infinidad de fotos de las tres juntas. Sin embargo, tras varios problemas de público conocimiento, el rey Felipe VI y la reina Letizia optaron por mantenerse alejados de cierto sector de la dinastía, lo que hizo que la relación entre ellas ya no fue la misma. Hoy, aunque no existe fuente oficial que lo confirme, resulta evidente que no existe vínculo alguno.

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina.

Por el contrario, Irene Urdangarin mantiene un trato más cercano con su otra prima, Victoria Federica, hija de la infanta Elena, pese a una breve diferencia de edad. Las jóvenes se llevan 4 años de diferencia y lograron formar un nuevo vínculo familiar, impulsado claramente por la buena sintonía de sus madres.

De hecho, cada vez que regresa a Madrid disfruta de salidas y divertidos planes con su prima. Según se conoce, mantienen una relación de amistad que va más allá de lo familiar, su comunicación es fluida y suelen organizar paseos por la capital en los que, algunas veces, se suma el propio Juan Urquijo, pareja de Irene.

La princesa Leonor arriba del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Cabe recordar que, actualmente, la princesa Leonor se encuentra enfocada en su camino académico y militar, reforzando así su compromiso con el futuro de la monarquía. En los últimos días, la hija de los reyes, Felipe VI y Letizia, culminó con su formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y ya se prepara para regresar a su hogar en España.

Ahora, además de su vida reservada a sus 20 años, su distanciamiento con la princesa Leonor acapara la atención de la prensa española y la incógnita sobre qué ocurrió con ese vínculo tan cercano entre ambas se hace cada vez más presente en los titulares. De esta manera, Irene Urdangarin, la prima de la princesa Leonor, crece lejos de la realeza y ya no habla con ella como solía hacerlo tiempo atrás.

