Lejos del protocolo, del Palacio de Buckingham y del tradicional hermetismo de la realeza británica, Meghan Markle volvió a tomar las riendas de su narrativa personal con una publicación que dio la vuelta al mundo. En su séptimo aniversario de bodas con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex compartió en redes sociales un collage de fotos nunca antes vistas de su vida en común con el hijo menor del rey Carlos III, bajo el título “Nuestra historia de amor”.

La publicación, que se viralizó en cuestión de minutos, parece mucho más que una simple celebración íntima: es una declaración pública de afecto, una reafirmación de su historia juntos y, al mismo tiempo, una respuesta a las críticas, rumores y especulaciones sobre su romance.

Las fotos de Meghan hablan por sí solas

A través de una cuidada selección de imágenes, Meghan mostró desde los inicios del vínculo amoroso con Harry hasta sus momentos más actuales en Montecito, California, donde hoy residen junto a sus hijos Archie y Lilibet. Vacaciones, abrazos cotidianos, celebraciones privadas, una ecografía de su primer embarazo y postales espontáneas con sus hijos componen el mural emocional que conmovió tanto a seguidores como detractores.

“Siete años de matrimonio. Una vida repleta de historias. Gracias a todos, ya sea a nuestro lado o desde lejos, que nos han amado y apoyado a lo largo de nuestra historia de amor. Los apreciamos. ¡Feliz aniversario!”, escribió Meghan en la publicación. La frase refuerza la intención de la exactriz: reconectar con su público y mostrar que mantiene un vínculo sólido con su esposo.

No todo en la publicación fue sobre la vida post-royal. Meghan también incluyó fotografías de su época como miembro activo de la monarquía británica, como su viaje oficial a Marruecos, el último antes del nacimiento de Archie, la célebre foto de compromiso tomada por Mario Testino, y una imagen icónica del día de su boda en la capilla de San Jorge en Windsor.

La publicación coincide además con un nuevo impulso de la marca personal y empresarial de la pareja: As Ever, un proyecto que busca combinar medios, estilo de vida y contenido emocional desde una perspectiva moderna y global. El mensaje de aniversario, en ese sentido, no solo funciona como una muestra de amor, sino también como parte de una estrategia mayor: la consolidación de una identidad pública independiente, auténtica y cuidadosamente construida.

VO