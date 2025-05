El príncipe Harry perdió una batalla legal con la familia real y reaccionó: qué pide

El 1 de abril de 2020 marcó un antes y después en la familia británica, luego que el príncipe Harry anunciaría que renunciara a tener un tratamiento de alteza real, medida que se extendía a su esposa, Meghan Markle y sus descendientes. Esto incluía no ejercer funciones reales, y desde entonces la familia se mudó a Estados Unidos, donde la pareja buscó un nuevo rumbo laboral, ligado a las causas solidarias.

Pero en ese momento, también Harry empezó una batalla legal con su familia, ya que su renuncia significa no contar con servicios que sí tienen las personas que pertenecen a la realeza, como su hermano, William y su padre. Este 2 de mayo, el príncipe recibió un nuevo revés judicial, que lo llevó a romper el silencio para pedir seguridad por su esposa e hijos, y también poder tener un acercamiento con su padre.

El pedido del príncipe Harry: debate internacional

Ser miembro de la familia real tiene diversas responsabilidades, que van acompañas por medidas que se alinean con esto. Una de las más conocidas se trata de cumplir con una agenda de acciones, presentaciones y tareas, que pueden ir desde eventos protocolares hasta ser parte de actividades solidarias, todo en nombre de la corona. Para cumplir con esto, el miembro debe contar con seguridad, para preservar su integridad física. Y este es el problema al que se enfrenta Harry.

Desde su renuncia a ser miembro de la familia real, Harry mantiene el pedido de contar con seguridad para su cuidado y el de su familia, lo cual se le fue negado ya que este servicio se brinda a los miembros de la realeza y es pagado por el Estado británico. Al dimitir de este grupo, no le corresponde pero él no dudó en presentarse ante la Justicia.

Este 2 de mayo el duque de Sussex tuvo la respuesta del Tribunal, y la respuesta no le gustó para nada: se le negó el servicio. Harry había pedido que al menos cuente con seguridad al momento de visitar Reino Unido, pero no obtuvo el resultado que quería. Ante esto, el hombre no dudó en brindar una entrevista para la BBC, donde se mostró devastado por esta determinación. Pero además, utilizó este medio para enviar un mensaje a los miembros de la realeza, con quien mantiene distancia.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia; no tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa; no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad", indicó. También, señaló que otros miembros, se presume que refería a su hermano, no perdonarían la exposición que hizo al lanzar su libro.

No conforme, también lanzó un comunicado y expresó que se comunicará con la Ministra del Interior para que revise su caso. "El resultado fue despojarme de la protección que he tenido desde mi nacimiento, al tiempo que instaba a todos los demás gobiernos a hacer lo mismo. Esta acción imprudente, a sabiendas, nos puso a mí y a mi familia en peligro", indicó.

De esta forma, el príncipe Harry dejó en claro que no se dará por vencido ante la determinación de la Justicia. Y pese a mostrarse abierto en cuanto al vínculo con su padre, sus declaraciones generaron controversias al leerse un doble mensaje respecto a la salud del rey.