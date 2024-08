Acompañando a Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, y a Nicolas Sarkozy, ex jefe de Estado del mencionado país, Alberto de Mónaco presenció un evento que se llevó a cabo en el cementerio de militar de la ciudad de Boulouris.

Lejos de tener un carácter festivo, el integrante de la familia real de Mónaco y los dirigentes políticos fueron parte de la conmemoración del ochenta aniversario de desembarco aliado desarrollado en Provenza.

Alberto de Mónaco.

Cabe recordar que el 15 de agosto de 1944, en pleno contexto de Segunda Guerra Mundial, tiempo después del desembargo aliado en Normandía es que 350.000 soldados que arribaron a las playas de la mencionada ciudad. También había tropas estadounidenses y de colonias francesas en África. Todo fue el preludio de la liberación de los puertos de Marsella y Tolón.

Alberto de Mónaco causó preocupación por unas manchas en su cara

Hace unos días, Alberto de Mónaco fue parte de una conmemoración muy importante y tomó la decisión de acompañar a la actual máxima representación de Francia, Emmanuel Macron. El presidente francés mostró la cordialidad característica hacia el miembro del principado.

Alberto de Mónaco, familia y Emmanuel Macron.

En el momento en el que ambos se saludaron, los encargados de tomar fotos del evento y de las figuras principales como lo son ellos se dieron cuenta de una particularidad: Alberto de Mónaco posee unas extrañas manchas en su cara.

Emmanuel Macron y Alberto de Mónaco.

Esto llamó la atención, ya que días atrás cuando había estado en los Juegos Olímpicos de París estas manchas rojas no estaban presentes en su cara. Los especialistas comenzaron a preocuparse y a informar la aparición de las mismas.

Emmanuel Macron y Alberto de Mónaco.

Los interrogantes sobre lo que podría ser no tardaron en aparecer y entre los que se instalaron fueron: quemaduras por el sol, alergia, heridas, picaduras o hipertensión. Lo que hay que remarcar es que Alberto de Mónaco no mostró preocupación alguna, no eligió taparse las marcas para acompañar a Emmanuel Macron y aún ninguna fuente oficial salió a informar algo al respecto.

