El príncipe Harry se encuentra en Londres por el juicio contra la prensa británica, especialmente al medio Daily Mail por publicar artículos ‘’difamatorios’’ y querer dañar su imagen y atentar contra la vida privada de su familia.

Es por ello que el duque estará durante cuatro días en Reino Unido, para estar presente en la audiencia preliminar en el Tribunal Superior de Londres. Una fuente del medio The Mirror y cercana a la Casa Real Británica reveló que Carlos III se encuentra ‘’demasiado ocupado’’ para reunirse con su hijo debido a sus compromisos reales.

Carlos III y el príncipe Harry

Cabe recordar, que el príncipe Harry es la primera vez que pisa en este año su tierra natal, desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre del año pasado, por lo que esperaba tener una reunión privada con su padre antes de su coronación. Carlos III, tenía previsto viajar a Francia en su primera visita oficial, pero debido a los disturbios con la llegada del duque, no se pudo concretar.

La visita efímera de Harry tiene previsto que finalicé el jueves con una respuesta final, si el proceso se archivará o se llevará a juicio a la prensa británica. Richard Fitzwilliams, comentador y experto real, dijo que la aparición sorpresiva de Harry no fue bien recibida por los planes de su padre y aseguró al medio Express: "El problema con esta aparición es que es una aparición sorpresa y a los Sussex les gusta sorprender. Siempre son impredecibles y nadie esperaba esto.’’

Príncipe Harry, Meghan Markle y Carlos III

Y añadió: "Claramente, esto no estaba planeado porque Carlos habría estado en Francia y viajará a Alemania el miércoles".

Por otro lado, el día de ayer, el Palacio de Buckingham aclaró que Carlos III no se encontraba en Londres para recibir a su hijo, y que su hermano, William y Kate Middleton estaban en las afueras con su familia por las vacaciones de Pascua.

Todavía no se sabe con certeza si Meghan Markle, el príncipe Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet estarán presentes en la coronación de Carlos III en mayo.

D.M.S