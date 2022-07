Charléne de Mónaco sorprende al anunciar su nueva propuesta artística, solidaria y digital 

Luego de superar sus problemas de salud y de celebrar su aniversario nº 11 junto al príncipe Alberto, Charléne de Mónaco retomó su agenda, y además de acudir a actos oficiales, está muy involucrada en nuevos proyectos. La princesa monegasca se convirtió en la heroína de un famoso cómic, apareció en el sexto volúmen de Blitz, y ahora anunció su nueva propuesta artística, solidaria y digital.

“Emocionada por mi primera colección de NFT, encargada para mi proyecto #Feed2Gether en colaboración con Louis Osthuizen” comenzó diciendo la princesa monegasca en su cuenta de Instagram, y agregó: “Gracias al artista Junaid S S Art que puso su corazón y alma en esta creación, así como su salud por ayunar durante toda la duración de este trabajo, al hacer lo que experimentó es una realidad trágica para muchos y algo que la mayoría da por sentado todos los días”.

El nuevo proyecto filantrópico de Charléne de Mónaco, se trata de una colección de arte de obras no fungibles (NFT), enmarcado en la iniciativa #OurVisionTogether. El artista encargado es Junaid Sénéchal-Senekal, un sudafricano de 44 años especializado en una variedad de géneros, que cuenta con una aclamada trayectoria en Estados Unidos.

“Como artista, me sentí realmente honrado y además cuando Su Alteza Serenísima la Princesa Charléne de Mónaco me encargara producir obras de arte creativas para esta noble causa. Me inspiró a retratar a HSH Princess Charléne como una heroína maternal cariñosa, amorosa y compasiva por los 2,8 millones de niños empobrecidos en Sudáfrica” aseguró Junaid y agregó: “Intencionalmente quería mostrar el dolor y el sufrimiento de estos niños en la expresión facial de Su Alteza. Es arte que emana sentimientos genuinos y sinceros. Es arte donde disfruté de la libertad artística sin ninguna instrucción o guía de nadie”.

El cuadro de la princesa está compuesto por varios cuadrados de su cara, que unidos forman su rostro. Junto al golfista Louis Oosthuzein, Charléne busca unir fuerzas y acabar con la situación en la que viven los más pequeños de su país natal. Se espera que los fondos recaudados se destinen a la campaña “Feed2Gether”, para proporcionar dietas nutritivas a niños de entre 3 y 5 años en el continente africano.

Aseguran que Charléne de Mónaco estaría viviendo un romance con un billonario ruso, ex de Naomi Campbell:

A un año de su retiro terapéutico, Charléne de Mónaco se incorporó a su agenda y participó de ciertos actos oficiales. Hace algunos dias, comenzó a circular un nuevo rumor sobre su estado actual. Al parecer, además de enfrentar rumores de crisis junto a Alberto de Mónaco, comenzó a circular la versión de que la ex nadadora estaría viviendo un romance con un billonario ruso, que es ex de Naomi Campbell.

Desde que regresó a Mónaco, el misterio en torno a su salud física y mental sigue estando vigente. Ahora, el periódico The Sun aseguró que durante este difícil año, la sudafricana se estuvo apoyando en un gran amigo. Se trata de Vladislav Doronin, un billonario ruso y ex novio de la supermodelo Naomi Campbell.

Vladislav y Naomi se conocieron en el año 2008 en la fiesta organizada por Dolce & Gabbana en el marco del Festival de Cannes. Luego de cinco años de relación, la pareja terminó en 2013 luego de que el empresario le reclamara una suma de casi 3 millones de euros.

En su publicación, The Sun aseguró que "toda la historia es muy compleja y confusa, pero Charléne y Vlad están en contacto y pasan mucho tiempo juntos". Luego del año que padeció la ex nadadora, las versiones indican que Charléne y Vladislav mantienen un estrecho contacto, más ahora que el matrimonio entre los príncipes no pasaría por su mejor momento.

