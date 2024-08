Con el accesorio tendencia, la princesa Ana lució un canchero look sport en los Juegos Olímpicos 2024

La princesa Ana viajó a la capital francesa para ser la representación de la Familia Real Británica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue elegida la hermana del rey Carlos III ya que, hace algunos años, es la Presidenta de la Asociación Olímpica Británica.

La princesa Ana llegando a los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de su accidente a caballo, es la primera vez que la princesa Ana realiza un viaje al exterior. La tía del príncipe William estuvo hospitalizada e hizo una recuperación lenta en su residencia ya que el accidente le produjo amnesia.

Antes de su viaje a París, dio una entrevista a la BBC para hablar sobre el legado del deportista escocés Eric Liddell. El resumen de esta nota se subió a la cuenta oficial de Instagram de la Familia Real Británica.

Desde la cuenta oficial de la realeza británica publicaron una serie de fotos de la princesa Ana en París. "Como presidenta de la Asociación Olímpica Británica, la Princesa ha estado asistiendo a eventos en los Juegos esta semana", escribieron en Instagram acompañado de unas fotos de Ana junto a la delegación británica.

El look de la princesa Ana para los Juegos Olímpicos de París 2024

La princesa Ana se encuentra representando a la realeza británica en París por los Juegos Olímpicos. Así lo mostraron en las redes oficiales de la Familia Real, donde también se pudo ver el accesorio en tendencia que utilizó la hermana del rey Carlos III para combatir el calor.

La princesa Ana junto a la delegación británica en los Juegos Olímpicos de París 2024

Se nota que la princesa Ana tiene un cuidado especial con el sol, y en el look que eligió para visitar a la delegación británica en París se notó. La hija de la reina Isabel II, lució un look deportivo con un accesorio muy canchero y moderno.

La princesa Ana sorprendió con la elección del piluso como accesorio

Ana eligió una remera mangas largas, de tela liviana, color celeste, con un pantalón deportivo suelto negro y unas zapatillas del mismo estilo negras con detalles en blanco.

Y la sorpresa fue que la princesa eligió como accesorio un piluso en las tonalidades de su vestimenta y con el detalle de que lleva bordado los anillos de los Juegos Olímpicos.

El look de la princesa Ana para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024

La princesa Ana llevó un look que, además de ser canchero, la protegía del sol para que no esté preocupada por retocarse el protector solar cada cierta hora. El piluso y no mostrar ni brazos ni piernas fue la mejor decisión de Ana para combatir el calor de París.

C.S.