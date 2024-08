Revelan la advertencia que le lanzó Kate Middetlon al príncipe Willam al momento de la coronación de Carlos

Carlos III protagonizó su gran coronación hace ya más de un año, el 6 de mayo de 2023. Ahora, un experto en lectura decidió revelar la última advertencia que le hizo Kate Middleton al príncipe Willam antes de que su padre se convirtiera finalmente en rey.

Recordemos que cada gesto y movimiento de la familia real está sujeto al escrutinio del público internacional. Esto llegó incluso a las palabras que pronuncian, a pesar de que no las podamos escuchar. Pero eso no es todo, ya que los seguidores de la Casa Real también estudian sus ausencias en los distintos eventos.

Kate Middleton junto al Príncipe William.

Ahora, fue el reconocido diario británico Mirror reveló el estudio de lectura de labios que realizó el experto Jeremy Freeman sobre la conversación que tuvieron Kate y Williams antes de entrar a la Abadía de Westminster.

Al parecer, mientras formaban parte del cortejo de Carlos de Inglaterra, Kate Middleton le habría advertido al Príncipe William sobre la envergadura de su vestuario. Mientras todas las cámaras estaban sobre la pareja, la mujer le habría comentado a su esposo: "Solo ten cuidado con el vestido", y él le habría contestado: "No te preocupes, lo tengo".

La coronación del Rey Carlos III

El evento histórico fue realizado el 6 de mayo de 2023 y ninguno de los protagonistas podían cometer ningún mínimo desliz. Recordemos que ese día, el heredero subió al trono luego de esperar más de 70 años.

La coronación comenzó a las 11 de la mañana en la Abadía de Westminster, en Londres y duró dos horas exactas, tal y como estaba planeado. Además, el evento tuvo más de 2.000 invitados, quienes estuvieron presentes cuando el Rey Carlos III expresó: "He venido no a que me sirvan, sino a servir".

J.C.C