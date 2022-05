El motivo por el cual la princesa Alexia de Holanda tuvo que asistir a terapia psicológica 

Alexia de Holanda es la segunda hija de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de los Países Bajos. La joven se encuentra cursando sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College, internado el cual fue enviada con el fin de ponerle disciplina y prepararla para su rol futuro como soporte de la princesa heredera Amalia. En los últimos días Máxima reveló que su segunda hija tuvo que asistir a terapia psicológica.

La princesa Alexia es considerada la mas rebelde de las hijas de Máxima y Guillermo Alejandro. La joven heredó de su madre el carisma, pero a veces suele darle dolores de cabeza. Aunque los reyes de Holanda prefieren que mantenga un bajo perfil, la joven que está a punto de cumplir 17 años supo desde siempre que nunca sería el centro de atención como su hermana mayor, por lo que tuvo varios actos de rebeldía.

En 2018 la princesa fue encontrada fumando tabaco y meses después la prensa holandesa descubrió que tenía una cuenta de Instagram en la cual publicaba fotos donde no se le veía la cara. Si bien la Familia Real holandesa le pidió que cerrara su cuenta de redes sociales, la joven fue por más y protagonizó un video racista en Tik Tok.

“Amalia ha hablado con la gente apropiada, como mi hija Alexia y como otros niños, no es un problema” comenzó diciendo Máxima de Holanda al participar de la inauguración de la Fundación Mind Us en Rotérdam, que tiene como fin la ayuda psicológica a jóvenes hasta los 27 años de edad. “Todos tenemos momentos en los que necesitamos buscar ayuda, por qué no” expresó la reina consorte de los Países Bajos, al destacar la importancia de la salud mental y la búsqueda de ayuda profesional.

Aunque la argentina no dio detalles sobre las visitas de la princesa Alexia a su terapia psicológica, es de público conocimiento la presión que siente la joven y sus hermanas dentro de la Familia Real holandesa. De hecho, la princesa Amalia reconoce en su libro autobiográfico publicado a finales de 2021, que cuando se siente sobrepasada busca ayuda en su psicólogo.

El UWC Atlantic, el colegio galés en donde asisten la Princesa Leonor y la princesa Alexia de Holanda, celebró su semana “queer”. Y entre sus diversas actividades para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, un desfile inspirado en el burlesque europeo.

En estas celebraciones estaba presente la hija de Guillermo y Máxima de Holanda, que participó activamente en la fiesta e incluso se animó a sacarse fotos con amigo y muy poca ropa. Unas imágenes que recorrieron las redes sociales y que recoge el medio holandés ‘Ditjes en Datjes’.

La viralización de estas fotografías podría no haber sentado bien a la casa real holandesa, ya que desde hace años mantienen un pacto con la Prensa en el que se garantiza que no aparezcan imágenes no deseadas de los Orange, y si se incumple puede acarrear penas judiciales, por lo que ‘Ditjes en Datjes’ se encontraría envuelto en un gran problema judicial.

