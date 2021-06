La princesa Alexia de Holanda cumple 16 años

El palacio Huis ten Bosch está de fiesta, ya que hoy es el cumpleaños de la princesa Alexia. La segunda hija del rey Willem-Alexander y la reina Maxima apaga dieciséis velas. Alexia Juliana Marcela Laurentien, es la teen royal que nació el 26 de junio de 2005 en La Haya. Es la segunda en la línea de sucesión al trono holandés después de su hermana Amalia, y la sigue su hermana menor, Ariane.

La princesa que hoy cumple años, es catalogada como “la más rebelde” de las tres hermanas, ya que la seguramente esté feliz de que las medidas por el coronavirus estén disminuyendo considerablemente en Holanda a la fecha de su cumpleaños.

El calificativo de “rebelde” se lo pusieron los medios de comunicación, ya que hace tiempo se descubrió que la joven tenía redes sociales a escondidas, en donde compartía fotos y videos con sus amigos, cosa que tenía prohibida.

Durante la celebración del día del Rey, la joven Alexia comentó que tenía problemas con las medidas estrictas ocasionalmente. "No puedes conocer gente y vivir normalmente tu vida. No se pueden hacer las pequeñas cosas en las que realmente no pensabas en la vida normal, sin el covid-19. En cuarentena todo el tiempo pensaba: 'me gustaría ir a la ciudad, a las tiendas, a las terrazas. Cuando uno vivía la vida sin coronavirus, no toma en cuenta lo agradable que es y todo lo que hacía sin pensar", expresó la joven.

La joven Alexia juega a menudo al hockey, y en su tiempo libre le gusta tocar la guitarra y cantar. Vive con sus padres y hermanas en el Huis ten Bosch Palace, en La Haya. Como sus hermanas, asiste al Christelijk Gymnasium Sorghvliet, donde Amalia se graduó cum laude en sus exámenes finales VWO este mes.

