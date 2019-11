El odio no fue tan fuerte: la reina Letizia y su suegra se juntaron por una noble causa

View this post on Instagram

•| 19.11.2019 |• La Reina Letizia y la Reina Sofía han visitado el Rastrillo Nuevo Futuro, organizado por la Asociación Nuevo Futuro. A través de sus más de 80 puestos, este evento recauda dinero para niños y jóvenes en situación de desamparo a los que la Asociación atiende en sus hogares tutelados. El Rastrillo estará ubicado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid hasta el 24 de noviembre👑🛍️ Tras esta visita, la Reina Letizia se ha desplazado al Museo del Prado para inaugurar la exposición «Goya. Dibujos. “Solo la voluntad me sobra”» . Queen Letizia and Queen Sofía have visited the "Nuevo Futuro" benefic rummage sale, organized by the "Nuevo Futuro" Association. Through its more than 80 stands, the association aims to raise funds to provide housing for children and youngsters in need.👑🛍️ After visiting the benefic rummage sale, Queen Letizia has opened a new exhibition dedicated to Goya at the Prado Museum. . . 📷 Gtres . . . #QueenLetiziaofSpain #QueenLetizia #ReinaLetizia #LetiziaOrtiz #ReinadeEspaña #QueenSofia #ReinaSofia #Family #Realeza #Monarchy #couple #style #stylish #Beardstyle #beardedman #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyalFamily #España #NuevoFuturo #RastrilloNuevoFuturo