El príncipe Harry confesó que se gastaba el sueldo en drogas y alcohol

Un nuevo capítulo se suma a los escándalos de la corona de Inglaterra, desde que el príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y el pequeño hijo de la pareja: Archie, decidieran alejarse de la monarquía y desenmascarar los oscuros años de su vida, por culpa de la realeza.

En diálogo con Oprah Winfrey para el documental sobre temas de salud mental que prepararon para Apple TV, Harry no se guardó nada y entre otras confesiones, dijo que se gastaba su sueldo en drogas y alcohol.

El hijo menor de Lady Diana Spencer y Carlos de Inglaterra, tenía sólo 12 años cuando falleció trágicamente su madre y acusa a la familia real de negligencia total y falta de contención. Su padre le decía que no le quedaba otra que sufrir como había sufrido él, algo que Harry no sólo que no comprendió sino que por el contrario juzgó severamente.

Dijo que la pérdida de su madre lo sumió en una profunda depresión y que la familia no lo ayudó para superar esa pérdida y ni siquiera lo protegieron del acoso de la prensa. Imitando los gestos de su padre, Harry dijo que Carlos se dirigió a él y a su hermano Guillermo: "fue así para mí, así que va a ser igual para ustedes". y enfurecido reflexionó: "si has sufrido, haz todo lo posible para evitar esas experiencias en tus hijos".

El esposo de Meghan, de 39 años, dijo que ese recuerdo le vino a la mente y motivó su salida de Reino Unido cuando esperaba la ayuda de la familia para Meghan que atravesaba un momento delicado emocionalmente provocado por los ataques que recibió en los medios, pero una vez más, la familia no respondió. "Me sentí desamparado", aseguró. "Cada cosa que pedía encontraba como respuesta un silencio absoluto"

Fue en esa parte de la entrevista cuando recordó que entre los 28 y los 32 años tomaba drogas y alcohol para intentar tapar el dolor que llevaba desde que su madre había muerto. y aseguró que en una noche se gastaba el sueldo de una semana pero no es que lo disfrutaba sino que intentaba tapar su dolor.

En otro segmento de la charla, Harry, de 36 años dijo que cuando estaba de novio con Meghan, ella le había sugerido que busque ayuda psicológica y que los problemas que su mujer tuvo con la familia le hicieron traer a su mente que era lo mismo que había sufrido su madre, la historia se repetía.

"Persiguieron a mi madre hasta la muerte", aseguró sin dudarlo y sin temor. y agregó: "La posibilidad de perder a Meghan fue lo que me hizo cambiar todo", dijo en relación a su huida de la realeza comandada por Isabel II.

"Ahora me siento libre. Nadie me acosa para silenciarme", finalizó.

El príncipe Harry habló de su dramático pasado como miembro de la Familia Real

Tras la polémica que generó la entrevista con Oprah Winfrey, el príncipe Harry ha vuelto a hablar sobre su pasado tóxico royal. Con grandes confesiones de la Familia Real, el marido de Meghan Markle acudió como invitado al popular podcast Armchair Expert, para promocionar su nueva serie documental en Apple Tv+, y de paso mencionar datos inéditos de su biografía que explican su decisión de mudarse a los Estados Unidos junto a actriz y su hijo.

