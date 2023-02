Desde que el príncipe Harry publicó ‘Spare’, el libro de sus memorias, una de las historias más comentadas es la que narra cómo perdió su virginidad. Según el royal, su 'debut sexual' ocurrió en 2001, durante una noche de alcohol y cigarrillos junto a su amiga de la juventud Sasha Walpole. Veintidós años después, la mujer de 40 años rompió el silencio en una entrevista con el Daily Mail.

El príncipe Harry en problemas: Apareció una mujer que dio detalles de su intimidad (@patregal2)

En su libro, el esposo de Meghan Markle, describe el encuentro sexual como “un viaje rápido, después del cual ella me golpeó el trasero y me envió a pastar”. El relato de Harry desencadenó una especie de adivinanzas mundial para desvelar la identidad de la mujer a la que describe como ‘mayor’ sin dejar en claro su nombre.

La mujer con la cual el nieto de la Reina Isabel II perdió su virginidad es Sasha Walpole, una amiga de la juventud con la que solía coincidir en Highgrove. Lo cierto es que la mujer de 40 años solo es tres años mayor que el príncipe, y no es tan ‘mayor’ como el la describió. Además, según ella fue Harry quien dio el primer paso para que ambos terminaran teniendo sexo en un campo detrás del pub The Vine Tree, en el pueblo de Norton en Wiltshire.

En aquella noche del 2001, Sasha celebró su 19º cumpleaños en el pub mencionado. Harry se presentó en la fiesta con un peluche de la cerdita Peggy y una tarjeta de cumpleaños, como regalo para su amiga. Durante la fiesta, el ex novio de Walpole, con el que había terminado hacia poco, se presentó en el lugar con su nueva novia, hecho que entristeció a la cumpleañera. Muy consciente de la situación, el hijo de Lady Di trató de animar a su amiga durante toda la noche.

Spare, el libro de las memorias de Harry

“No soy una persona que suela abrazar, así que Harry no me dio un abrazo. En cambio, apareció con una bandeja de chupitos y me dijo: ‘Feliz cumpleaños. Bebamos algo’. Fue más extremo que cualquier cosa que normalmente haría, por lo que claramente estaba pensando: 'Esto es una mierda, animemos a Sasha’. Era su forma de decir: 'Vas a estar bien, levantemos el ánimo'. Había alrededor de cinco chupitos para cada uno. Los liquidamos entre nosotros dos, uno detrás de otro” comenzó diciendo Sasha Walpole en diálogo con el Daily Mail.

El alcohol hizo lo suyo y el príncipe Harry invitó a Sasha a salir del lugar para ir a fumar. "Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido. Fue instantáneo, ardiente. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el 'príncipe Harry' para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que no debería estar sucediendo aquello” comentó al tabloide.

“No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. Parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos. Solo habíamos estado fuera unos 15 minutos en total, pero fue suficiente para que su seguridad comenzara a preocuparse. Volví a saltar la valla de la taberna. Mis amigos me vieron y empezaron a reírse. No tenía mi cinto puesto y es todo un poco obvio cuando regresas un poco despeinado de un campo” confesó.

“A la mañana siguiente me desperté confusa, con una sensación de incomodidad. No estaba pensando: 'Tuve sexo con el príncipe Harry'. Fue más bien: 'Oh Dios, acabo de acostarme con mi amigo Harry’. Me sentí un poco avergonzada porque creí romper el ‘Código de amigos’'" expresó Sasha. El encuentro sexual marcó el final de la amistad entre ambos. Nunca volvieron a hablar ni a verse. "Pasaban muchas cosas en la vida de Harry de las que yo no estaba al tanto. Nunca pensé que lo nuestro se convertiría en una relación. No había habido nada antes, así que no habría nada después. Fue un momento de pura borrachera. Nos distanciamos. No me importó. Sin arrepentimientos” cerró.

Actualmente Sasha Walpole está casada, es madre de dos hijos y trabaja conduciendo excavadoras.