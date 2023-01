El príncipe Harry detalló la fuerte pelea entre Meghan Markle y Kate Middleton

En las últimas horas trascendieron polémicas revelaciones del príncipe Harry contra la Familia Real. Todo comenzó con la filtración de "Spare", el libro autobiográfico del duque de Sussex que hoy vio la luz oficialmente,

En los extractos que se conocieron del material se destaca una pelea física que tuvo con su hermano William y la tirante relación que mantuvieron, al punto de llamarlo su "archienemigo".

Ahora, otro escandaloso pasaje del libro salió a la luz y tiene que ver sobre la tensa relación entre Meghan Markle y Kate Middleton, actual princesa de Gales, de 40.

Middleton, que siempre se mostró muy unida al príncipe Harry, es ahora el blanco de las críticas en el material literario publicado por Harry y que pone en jaque a la Familia Real.

En un pasaje de "Spare", Harry recordó un tenso episodio que sucedió en 2018, meses antes de su boda con Meghan, que ya se había comentado previamente, pero sin mucho detalle.

Según el royal, la disputa entre ambas habría comenzado por un comentario inocente por parte de su esposa, quien llamó a Kate “Cerebro de bebé”, en referencia a su embarazo del príncipe Lois por aquel entonces. Esta frase, popularmente conocida, refiere a los “problemas de memoria, falta de concentración y distracción” que algunas mujeres tienen durante el embarazo.

De acuerdo a Harry, este comentario causó una gran disputa entre ambas y de hecho, Meghan Markle fue duramente criticada por otros miembros de la familia. En medio de este enojo fue que sucedió el hecho que hizo que su esposa quebrara en llanto y pasara un mal momento días antes de su boda.

Harry describe en su libro que Kate le envió un mensaje a Meghan para avisarle de un problema con el vestido que su hija, la princesa Charlotte, usaría en la boda y que pese a los intentos de la duquesa por arreglar este problema, quien quebró en llanto, agobiada por todos los preparativos.

De hecho, Meghan describió el episodio como un “punto de inflexión” en su relación con Kate, a pesar de que esta terminó por disculparse.

El príncipe Harry reveló que tuvo una pelea física con su hermano William

En su libro, Harry acusó a su hermano de “repetir la narrativa de la prensa” sobre Meghan Markle, lo que desencadenó una pelea a gritos y que llegó a las manos.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, asegura en parte del extracto.