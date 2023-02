Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron atrás la familia real británica en 2020, fundaron Archewell, la fundación en la que buscan un mundo donde se cuida y se fomenta la salud mental y el bienestar, contribuyendo a hacer un mudo mejor en línea y restaurar la confianza en la información, mejorando a las comunidades.

Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron que hacer grandes cambios en Archewell

A lo largo de estos años, los duques de Sussex recaudaron 13 millones de libras, de los que entregaron una suma millonaria a organizaciones benéficas, para la compra de vacunas contra el coronavirus y a entidades que apoyan a refugiados de Afganistán y Ucrania.

Harry & Meghan

Tras el éxito de ‘Harry y Meghan’, el documental de Netflix donde la pareja cuenta su historia de vida; y la publicación de ‘Spare’, el libro de las memorias del príncipe, Archewell debe enfrentar una reorganización interna, y es que dos grandes ejecutivos de la fundación deberán marcharse en el correr de este 2023.

Archetypes

“Ben y Fara han sido parte integral de la creación y ejecución de muchos proyectos aclamados por la crítica. Han entregado contenido y campañas de manera experta superando las expectativas y han dejado su huella. Desempeñaron un papel fundamental para ayudar a contar las historias del duque y la duquesa y la pareja sigue estando enormemente agradecida por su apoyo en esos proyectos vitales” aseguró Ashley Hansen, directora de Comunicación de Archewell.

Spare, el libro de las memorias del príncipe

Según reveló Variety, Ben Browning (el actual jefe de contenido de la fundación que supervisó el documental de Netflix) y Fara Taylor (la actual responsable del departamento de marketing que trabajó en la campaña del podcast Archetypes, en el documental y en el lanzamiento de ‘Spare’), dejaran la Fundación a finales del 2023.

El príncipe Harry y Meghan Markle donaron tres millones de dólares a causas benéficas:

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle crearon la fundación Archewell. De acuerdo con el primer informe de impacto se conoció que la organización recaudó $13 millones de dólares en el primer año después de su formación a principios de 2020 y donó un monto de $3 millones.

Los Sussex han afirmado que para ellos las obras benéficas son de vital importancia, por eso la donación estuvo destinada a la equidad de vacunas, el apoyo a pequeñas empresas propiedad de mujeres y la ayuda con los centros de ayuda a refugiados afganos y ucranianos y el reasentamiento de esas personas.

De acuerdo con el informe, la fundación que crearon Harry y Meghan entregaron 12,66 millones de vacunas COVID-19, a través de su asociación con Global Citizen. Colaboraron en reubicar a 174.497 refugiados a través de su trabajo con Operations Allies Welcome and Welcome.US. Entregaron 50.000 viandas con World Central Kitchen y rescataron 7.468 personas de Afganistán a través de una asociación con Human First Coalition.

Además, apoyaron a 13 becarios académicos en el Instituto para Reiniciar las Redes Sociales de la Universidad de Harvard, crearon una guía sobre "fomentar la masculinidad positiva" y construyeron un espacio de juego en Uvalde, Texas, luego del tiroteo perpetrado en la escuela de dicho lugar.

FF