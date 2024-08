El oscuro pasado que la Princesa Estefanía de Mónaco ha intentado esconder

La princesa de Mónaco y cantante, Estefanía, a sus casi 60 años mantuvo una vida bastante controversial en la que se encuentran infidelidades, romances, títulos en la prensa amarillista y un dolor sinigual por haber quedado marcada en el centro de la escena cuando su mamá falleció en un accidente de tránsito.

La hija de Raniero III y Grace Kelly de Mónaco pudo haber tenido otro tipo de vida en la que fuera vinculada con el glamour, viajes por el mundo, lujos, fiestas, entre otras cosas. Como así también pudo llevar su cotidianeidad de manera convencional.

El pasado oscuro de Estefanía de Mónaco

La princesa Estefanía de Mónaco fue una de las primeras en rebelarse y mostrar que se podía ser de una forma distinta a las que eran concebidas y comprendidas por los integrantes de la Familia del principado.

La hermana de Carolina y Alberto realizó sus estudios en Mónaco y profundizó los mismos en París, lugar en que desarrolló clases de danza clásica y piano. De igual forma, el estilo de vida que sus padres quisiera que llevara la hacía sentir ahogada y es por eso que tomó la decisión e vivir a su manera.

Estefanía de Mónaco y Raniero III de Mónaco.

La muerte de su madre fue algo que la marcó para toda su vida debido a que ella iba de acompañante y le tocó vivir toda esa situación, ni hablar de los comentarios que la dejaban como la culpable y que conducía siendo menor de edad (17 años). Luego, se logró investigar y descubrir y que Grace Kelly era la que iba al volante.

Estefanía de Mónaco era la debilidad de su padre. Sin embargo, ella decidía su rumbo y sus decisiones: se tatuaba el cuerpo cuando no era muy recurrente, realizaba topless, tenía romances bastante polémicos y que la tenían siempre como protagonistas de escándalos.

Su primer novio, con el que convivió durante dos años, fue Paul Belmondo, piloto de autos. En un abrir y cerrar de ojos, lo reemplazaría por Anthony Delon, hijo de Alain Delon que recientemente falleció y conmovió al mundo entero. Este romance no prosperaría y a los 30 días se habría terminado.

Alain Delon y sus hijos. Entre ellos, Antonhy que tuvo un romance con Estefanía de Mónaco.

Si bien Estefanía de Mónaco era la preferida, le daba muchos dolores de cabeza a su progenitor. Stefan Johansson (piloto de F1), Francois Darmigny (fotógrafo), los actores, Christopher Lambert, Rob Lowe, Jean Claude van Damme y Mickey Rourke, John John Kennedy (aristocrático) y Ron Bloom (productor de discografía) con el que se fue a vivir a Los Ángeles fueron los amoríos que se le conocieron a la princesa.

A la edad de los 22 años, estuvo en pareja con Mario Oliver, empresario de la noche, que posteriormente fue condenado por violación y con el que se habían construido una mansión en las Islas Canarias. Raniero III de Mónaco tuvo un respiro ya que este amor no fue prolongado y rápidamente se terminó.

Posteriormente, el nuevo amor le llegaría y, en este caso, sería Jean Yves Le Fur. Si bien pudo estar con ella, fue sustituido por el guardaespaldas que poseía llamado Daniel Ducruet que la cuidaba cuando ella realizaba giras debido a su actividad laboral como cantante. En este contexto, su padre tomó una severa decisión: cortarle la mensualidad de 20 mil dólares.

Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet.

Aún estando en pareja con Ducruet, Estefanía de Mónaco no tenía fondos debido a la medida que su padre había tomado y vendió la información exclusiva de que estaba embarazada. Su descendiente nació en 1992, plena época en la que su familia estaba conmovida debido a la muerte de Stefano Casiraghi, quien era la pareja de Carolina de Mónaco, que había ocurrido hacía dos años.

Su hermana mayor consiguió que Raniero III perdonara a Estefanía de Mónaco y le devolviera su mensualidad. Pero a cambio, el príncipe pretendía que no se case con Ducruet para que ella pudiera asistir sola a los actos oficiales y porque no quería ningún trato con su yerno. Esto no pasaría, ya que su hija se embarazaría nuevamente y en 1994 nuevamente traería a luz, pero esta vez a Pauline Ducruet. En este marco, su relación con Raniero III se rompió, aunque finalmente terminó aceptando la boda.

El padre de Estefanía de Mónaco no fallaba con su olfato, ya que tras haber pasado más de un año y dos meses de casado las revistas Paris Match e Interviú adquirieron imágenes exclusivas que eran de fotógrafos italianos en las que se confirmaba que Ducruet le era infiel a la princesa con “Fili” Mol-Hauteman, Miss Senos Desnudos de Bélgica.

Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet

Todo esto fue una trampa que le realizaron Hauteman y su novio, que lograron recaudar alrededor de 35 millones de dólares con esas fotos que las había tomado desde el techo un fotógrafo. Ducruet se fue a Marruecos y, como era de esperarse, se divorció de Estefanía de Mónaco.

Luego, su romance con los guardaespaldas continuaría. Esta vez quedaría nuevamente embarazada de Jean Raymond Gottlieb con quien tuvieron a Camille, que fue reconocida por él pero que al ser por fuera del matrimonio no forma parte de la línea sucesoria del Principado de Mónaco. La joven actualmente es una it girl e influencer real en Instagram.

Los amores no culminarían porque ahora sería el momento del domador de elefantes, Franco Knie, que era poseedor de una gran fortuna. Se mudaron juntos a una casa rodante y mantenían una vida ambulante, aunque con todas las comodidades. Pauline Ducruet formó parte del espectáculo, lo cual generó un escándalo total en la realeza de Mónaco.

Estefanía de Mónaco.

El divorcio no tardó en llegar y nuevamente Estefanía de Mónaco fue tapa de todos los medios especializados en la realeza. El amor en su vida es muy importante y volvió a enamorarse pero de un empleado del circo de su ex pareja que era diez años menor que ella: Adans Lopez Peres. Este matrimonio habría durado tan solamente un año.

A partir de este momento, se conoció que la princesa tuvo un amorío con el cantante Merwan Rim, en 2005, y luego en 2006 fue mostrada la revista italiana Oggi con un hombre llamado David, Lo que pasó luego no se conoce, pero eso no quiere decir que no haya apostado nuevamente por el amor.

Una madre presente

Pese a todo estos escándalos amorosos que le generaron diversos dolores de cabeza a su familia, Estefanía de Mónaco fue una madre siempre presente y dejó en claro, en Vanity Fair. que no quería que la continuaran denominando como la 'princesa rebelde' ya que era anticuado y que eso era parte del pasado.

Estefanía de Mónaco y sus hijos.

Fracasos laborales, actividades y éxitos

Luego de haber dejado atrás el accidente en el que su madre perdió la vida, comenzó un curso en Christian Dior. Continuó por el camino de la ropa y se dedicó a hacer trajes de baño con Alix de la Comble. Además, abrió una boutique y café en París, como así también fue la cara principal de La Prairie.

También probó con la música (1986) y a Estefanía de Mónaco le fue verdaderamente bien: produjo 'Ouragan 'que es uno del os discos más vendidos en la historia de Francia. De igual forma, después tomó la decisión de retirarse de esta faceta laboral. Lo que muchos no saben es que fue parte de la exitosa canción 'Dangereous' de Michael Jackson.

Estefanía de Mónaco.

Posteriormente, expandió sus horizontes y lanzó su propio perfume (1989). Si hay que remontarse a lo más actual, en 2003 formó una asociación de mujeres para combatir el Sida, en 2006 es parte de un programa de las ONU y en 2010 presentó la Casa de la Vida en Francia que brinda ayuda psicológica y material a las personas que padecen la mencionada enfermedad.

Hace 11 años, en 2013, un zoológico de Lyon estaba por sacrificar a unos elefantes y Estefanía de Mónaco tomó la decisión de salvarles la vida haciéndose cargo de ellos. De esta manera, vivió y vive su vida la princesa Estefanía de Mónaco.

BL