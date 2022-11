El Rey Carlos III es consciente de que su país enfrenta una grave crisis económica y política desde hace un tiempo, y mientras transita sus primeros meses de reinado pretende rejuvenecer la Corona, aplicando ciertos cambios para modernizar a la monarquía. Estas medidas también afectan a ciertos miembros de la familia real británica, especialmente en la nueva imagen que se quiere desarrollar sobre Kate Middleton.

La Casa Real británica toma una tajante decisión que afecta el estilismo de Kate Middleton

Una de las últimas decisiones que tomó la Casa Real británica es centrarse en la profesionalidad de la princesa de Gales. Luego de que Middleton firmara una columna en el Daily Telegraph, al expresar su convencimiento de la importancia de la salud mental y la educación de los niños, la institución inglesa informó a los medios de comunicación que dejará de manera inmediata de transmitir detalles sobre el armario, el estilismo y las prendas que luce la esposa del príncipe Guillermo.

La Casa Real británica toma una tajante decisión que afecta el estilismo de Kate Middleton

Kate Middleton logró posicionarse como un ícono de la moda a nivel mundial, gracias a su armario que combina prendas de firmas low cost con diseños de alta costura. En cada aparición pública, la princesa de Gales deslumbra con sus looks acertados inspirando a millones de mujeres alrededor del planeta. Pero en los últimos días los funcionarios del Palacio de Kensington anunciaron que la familia real británica estaría buscando que la prensa deje de dar tanto protagonismo a los estilismos de Kate Middleton, para enfocarse de manera más detallada en su labor profesional.

La Casa Real británica toma una tajante decisión que afecta el estilismo de Kate Middleton

Por el momento no se sabe si la tajante decisión que tomó la Casa Real británica afectará a otras mujeres de la familia real. Esta imposición no tuvo un buen recibimiento por parte de los expertos que consideran que podría ir en contra de la relación histórica entre la moda y las royals. Sin embargo, lo cierto es que esta resolución no impedirá la identificación de las prendas.

Aseguran que la hija de Kate Middleton podría recibir un especial título del Rey Carlos III:

Tras el fallecimiento de Felipe de Edimburgo en abril del 2021, se dio por hecho de que sería su hijo menor, el príncipe Eduardo y su esposa, Sofía de Wessex, quienes heredarían la titularidad del ducado. El título de duque de Edimburgo fue creado en 1762 por el Rey Jorge I y desde entonces se otorgó a hombres, pero una fuente cercana a Buckingham aseguró que el Rey Carlos III se estaría planteando de reservarlo para su nieta, la princesa Charlotte.

Aseguran que la hija de Kate Middleton podría recibir un especial título del Rey Carlos III



Según indicó el periódico Mail on Sunday, la fuente indicó que el monarca británico aún no decidió quién será la persona que ostentará la titularidad del ducado de Edimburgo. Si bien es cierto que su hermano menor fue uno de sus grandes apoyos en los últimos meses y ocupa el 13º puesto en la línea de sucesión al trono, Carlos III habría pensado que este título podría otorgárselo a la hija de Kate Middleton.

“Es la primera mujer de la familia real cuyo puesto en la línea de sucesión al trono no fue reemplazado por un hermano varón más joven” aseguró la fuente al medio británico, sobre la princesa Charlotte que ocupa la tercera posición en la línea de sucesión, detrás de su padre y su hermano mayor, el príncipe George. “Las discusiones están en marcha, pero el resultado favorito para el Rey es que este título debería ir para su nieta” agregó.

Más allá de la decisión que tome el Rey Carlos III, los rumores se contradicen con la decisión que tomaron los príncipes de Gales en el último tiempo, ya que pretenden que sus hijos tengan una vida más normal. Sin dudas, la princesa Charlotte algún día se convertirá en princesa real, y este título puede ser dado por su padre.

FF