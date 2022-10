Qué opinan los hijos de Kate Middleton sobre el pasado de su madre 

Cuando la Reina Isabel II murió, Kate Middleton reveló el tierno gesto que tuvo el príncipe Louis ante la triste noticia. El hijo menor de los príncipes de Gales, junto a sus hermanos, el príncipe George y la princesa Charlotte, tenían una gran estima por la fallecida monarca, y en más de una oportunidad suelen preguntarle a su madre sobre la historia de la Familia Real británica. En los últimos días, la esposa del príncipe Guillermo reveló qué opinan sus hijos respecto a su pasado.

Durante los diez días que duró la Operación Puente de Londres, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se encargaron de acompañar al público que se había acercado a las distintas inmediaciones, donde transitó el féretro con los restos de la Reina Isabel II, para despedir a la monarca. Junto a los ciudadanos, Kate mantuvo una conversación, a quienes confesó algunos detalles de la intimidad familiar.

Uno de los detalles que más llamó la atención a la princesa de Gales en aquel momento, fue una persona que se acercó llevando la bandera de su compromiso con el futuro Rey. Recordemos que Kate y Guillermo de Gales se conocieron en 2003 durante su etapa universitaria. La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2010 y se casaron seis meses después, en abril de 2011.

Los futuros reyes de Reino Unido llevan juntos casi dos décadas y la famosa fotografía del día de su compromiso en el Palacio de Buckingham, recorrió el mundo. En la actualidad, Kate y Guillermo formaron una cálida familia, y según contó la princesa de Gales a los ciudadanos, suelen pasar tiempo junto a sus hijos viendo fotografías del pasado.

“Mamá, pareces tan joven” es uno de los divertidos comentarios que suelen hacer el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, cuando ven imágenes de sus padres durante su etapa universitaria. La princesa de Gales reconoció ante los ciudadanos que las opiniones de sus hijos la hacen reír.

