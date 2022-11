Tras la visita de Estado del presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa y su esposa Tshepo Motsepe, la familia real británica ofreció el primer banquete de gala del reinado de Carlos III. El evento al que acudieron aproximadamente 170 personas se llevó a cabo en el Palacio de Buckingham y estuvo lleno de homenajes a la Reina Isabel II. Además, Kate Middleton optó por un impactante look en su primera cena de Estado como princesa de Gales, rindiendo homenajes a Lady Di.

El impactante look que eligió Kate Middleton en su primera cena de Estado como princesa de Gales

La esposa del príncipe Guillermo lució un vestido blanco con estrellas en los hombros de la firma Jenny Packham, valuado en más de 5.000 euros. Se trató de un diseño realizado en crepé elástico, con escote barco, mangas largas abiertas y un detalle de joyería. Aunque el modelo original tiene una abertura en la espalda, la princesa de Gales optó por cerrarlo para lograr un look más clásico.

Para complementar su imponente look, Kate Middleton optó por rendir homenaje a la anterior princesa de Gales, Lady Di. Lo hizo utilizando la tiara The Lover’s Knot, una pieza que lleva perlas suspendidas en lazos de diamantes y que usó su suegra. Luego del trágico accidente que dejó sin vida a Diana Spencer, esta diadema fue guardada en el joyero real y no volvió a usarse hasta 2015.

La princesa de Gales optó por llevar aros de perlas, que también pertenecieron a Lady Di, pero en esta ocasión decidió cambiarlas por unas más pequeñas. Además, lució una pulsera brazalete de perlas diseñado en 1988 por Nigel Milne, que perteneció a la Reina Isabel II.

Para lograr un impactante look, Middleton sumó la banda de la Real Orden Victoriana, distinción que recibió en 2017 de manos de la fallecida monarca. Para sujetar la banda, Kate aplicó un broche que estrenó en el Día del Recuerdo, y que fue adquirido en una subasta en enero, por lo que se cree que podría ser el regalo que su esposo le obsequió con motivo de su cumpleaños Nº 40. Se trata de una pieza calada que incluye un diamante central y dos diamantes en talla baguette, montados sobre platino.

Día del Recuerdo: Kate Middleton homenajea a la reina Isabel II y a Lady Di

La flamante princesa asistió, junto al resto de la familia real, a los actos conmemorativos en su primer Día del Recuerdo desde la muerte de la reina Isabel II.

Kate, muy cómplice junto a la reina consorte Camila Parker Bowles, llevó un abrigo negro con un nuevo broche de diamantes, de estilo art déco y que data de 1920. La joya que acompañaba a las tres amapolas rojas típicas de esta fecha, está valuada en 15 millones de dólares.

Día del Recuerdo: Kate Middleton homenajea a la reina Isabel II y a Lady Di



La esposa del príncipe Guillermo también lució unos pendientes colgantes de diamantes y perlas, que pertenecieron a la princesa Diana y que ya había usado en otras dos ocasiones: en la alfombra roja de los premios BAFTA de 2019 y en el evento de Royal Ascot de este año.

Kate tampoco olvidó a la recientemente fallecida monarca, a quien homenajeó el sábado en el concierto previo al Domingo del Recuerdo, usando unos pendientes de perlas y una gargantilla con cuatro filas de perlas y un diamante central.

La reina uso este mismo conjunto en Bangladesh y luego fue cedido a Diana, que lo llevó en una visita a los Países Bajos.

