Durante Navidad, el pequeño príncipe Louis almorzó lejos de sus padres, el príncipe William y Kate Middleton. Debido a una extraña y particular tradición de la Familia Real Británica, Kate y William cenan con los adultos, mientras que sus hijos George, Charlotte y Louis comieron en otra de las salas de la casa de campo, bajo el cuidado de sus niñeras.

Cada año los Windsor se congregan en la finca de Sandringham, ubicada en Norfolk, para celebrar estas fiestas de fin de año, dentro de las cuales se realiza un gran almuerzo navideño. Sin embargo, para poder llevar a cabo este evento, en especial, los niños de la realeza son discretamente separados de los adultos por una tajante razón.

Por qué el príncipe Louis no comparte el almuerzo con sus padres en Navidad

Según reveló el exjugador de rugby Mike Tindall, el esposo de la única hija de Ana de Inglaterra, Zara Tindall, los niños de la realeza, incluido el pequeño Louis, no comparten mesa con sus padres ni con los miembros mayores de la Familia Real.

Durante su podcast The Good, The Bad and The Rugby, el deportista explicó que durante el almuerzo navideño, sólo los adultos y los royals de alto rango se sientan en la mesa principal a comer, mientras que los más pequeños disfrutan su comida en una sala cercana pero separada.

Príncipe Louis.

Esta particular regla, por su parte, busca garantizar que los adultos puedan disfrutar de una comida tranquila y mantener la formalidad del evento, mientras que los niños tienen la libertad de ser ellos mismos en un entorno menos estructurado.

Si bien esto puede parecer una regla muy estricta, Tindall destacó que esta división no es inusual en las reuniones masivas de la Familia Real, que suelen incluir hasta 70 asistentes distribuidos en varias mesas.

Príncipe Louis junto a Charlotte y su madre, Kate Middleton

Sin embargo, este año algunos expertos en protocolo y realeza señalaron un particular dato que generó controversia entre los británicos: que al príncipe Louis de 6 años le tocará este 2024 almorzar solo, alejado de sus padres.

El pequeño royal tendrá que seguir esta tradición al igual que lo hicieron sus hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, cuando eran más pequeños. De todas formas se espera que, con el tiempo, Louis también se una a la mesa principal, una vez que sea considerado lo suficientemente mayor para mantener controladas las emociones y sentarse con los adultos.