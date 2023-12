La reina Letizia se encuentra en el medio de la polémica luego de las acusaciones de infidelidad de Jaime del Burgo, quien aseguró en un libro que mantuvo un amorío con la monarca durante su compromiso con Felipe VI. El escándalo escaló y el rumor que corre es sobre un supuesto hijo que la madre de Leonor habría dado en adopción.

La reina Letizia habría tenido un hijo con Jaime del Burgo, su excuñado, que habrían dado en adopción

Jaime Peñafiel es un periodista español que siempre estuvo en contra de la reina según reveló la influencer española especializada en realiza, Nuria. El periodista publicó un libro, "Letizia y yo", en donde participó Jaime del Burgo, excuñado de la monarca y su supuesto amante según sus testimonios.

La noticia escaló ya que el excuñado, quien se casó con Telma Ortiz en el año 2012 para divorciarse en 2016, expresó que su relación con Letizia terminó dos días antes de la boda real con Felipe VI. A pesar del silencio de la familia real en la actualidad, Del Burgo sigue insistiendo en que se reconozca su historia y habría insinuado que tuvieron un hijo en común.

Para demostrar pruebas del supuesto romance clandestino, el exmarido de Telma compartió en las redes sociales una foto de Letizia durante uno de sus embarazos junto a un texto que habría enviado la misma reina con la foto. "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya".

El mensaje de Jaime del Burgo para exponer a Letizia

Sin explicación alguna, Jaime decidió borrar todos sus comentarios en Twitter y generó más intriga. Fue en TikTok donde surgió el rumor de un supuesto hijo entre la pareja, el cual se llamaría "Albertito de Suecia" porque se habría dado en adopción en dicho país. La información se compartió desde una cuenta que comparte noticias de "Última hora", donde señalaron que esto podría cambiar la historia de la línea de sucesión para siempre.



Jaime del Burgo y Telma Ortiz

Sin embargo, no hay manera de que este supuesto hijo, del cual no hay ni una foto ni documento, desplace a la princesa Leonor del trono ya que, en primer lugar el hijo sería de la reina Letizia únicamente y la línea de sucesión parte con Felipe VI. En segundo lugar, sería un hijo ilegítimo de la corona y, en tercer lugar, la monarca se casó con el rey en el año 2004, tuvo sus embarazos en 2005 y 2007 por lo que las fechas no concuerdan para haber tenido un supuesto hijo con Jaime del Burgo.