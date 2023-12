La reina Letizia jamás se hubiera imaginado que sería la protagonista de un extenso escándalo como atraviesa en la actualidad tras los rumores de infidelidad a Felipe VI con Jaime Del Burgo, su excuñado. Luego de muchos rumores, un portal español confirmó que el exmarido de Telma Ortiz y la madre de la princesa Leonor hablaron telefónicamente por la polémica.

Filtran la charla íntima que la reina Letizia tuvo con Jaime Del Burgo tras el escándalo

El mes de diciembre llegó a España con el lanzamiento del libro "Letizia y yo", escrito por el periodista Jaime Peñafiel con la colaboración de Jaime Del Burgo. En el mismo el excuñado de Letizia aseguró que mantuvieron un amorío desde 2002 hasta 2004, previo a la boda real, y lo retomaron años después ya durante el matrimonio.

La noticia escaló rápido y la reputación de la reina consorte se vio muy perjudicada, así también como la imagen de la institución. Incluso, Del Burgo compartió una fotografía desconocida de la madre de la princesa Leonor en sus redes sociales para demostrar que su testimonio en el libro era real. El silencio de la monarquía solo fortalece su palaba, por lo que son muchas las dudas que sembraron respecto al matrimonio de los reyes.

El libro que arruinó las fiestas de fin de año de la reina Letizia

Según reveló el portal de noticias español En Blau, la esposa de Felipe VI y su supuesto amante mantuvieron una llamada para conversar sobe la polémica que se desató a partir de sus dichos. El medio aseguró que lo insinuó Peñafiel, quien se desligó de los comentarios en Twitter de Del Burgo y no reconoce que su libro golpeó fuertemente a la monarquía que podría descolocarla.

La foto desconocida de la reina Letizia que expuso Jaime Del Burgo

"Lo que ha hecho Jaime del Burgo en redes es asunto suyo, no mío. Yo solo he escrito un libro. Una relación telefónica entre Jaime del Burgo y Letizia debe existir. Y más cuando vio publicada esa fotografía de la pashmina, sin autorización para publicarla. Supongo que ella estaría más indignada por los comentarios que él puso que por la fotografía", expresó el autor del libro que no quiso dar ninguna otra entrevista más que esa.

"Debería tener mucho cuidado Letizia porque España sigue siendo católica", fue la conclusión final de Peñafiel ante el escándalo que desató su libro ente la reina Letizia y Felipe VI. Jaime Del Burgo, por su parte, expresó que contará toda la verdad porque "El pueblo debe conocer el pasado de sus reyes".